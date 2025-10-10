TWICE Sana身材管理瘦身10妙招　愛吃「2款」低卡點心簡單又飽肚

韓國人氣女團TWICE成員Sana（湊崎紗夏）一直是粉絲關注的焦點，不只因為甜美外型與活潑個性，更因為她在社群上的高人氣與私生活動態而頻頻登上話題榜，TWICE Sana IG擁有高達1249萬人次追蹤，身高164公分、體重45公斤的她擁有令人稱羨的纖細身材。



近日Sana（湊崎紗夏）與GD疑似共用情侶帳號引發緋聞，男友消息一度掀起討論，連帶「TWICE Sana結婚」與「TWICE Sana男友」等相關搜尋也攀升，而她如何維持輕盈體態、背後的減重秘訣與生活方式，也再度成為粉絲熱議焦點，以下就來幫大家一次整理 Sana 的減肥相關資訊與身材管理小技巧。

TWICE Sana湊崎紗夏的10個私藏減肥秘訣，泡半身浴促進代謝（點擊放大瀏覽）▼▼▼

TWICE Sana維持體重三圍身材減肥瘦身的10個技巧（Instagram@m.by__sana；01製圖）

+ 19

1. 會看工作行程斟酌飲食

TWICE Sana 表示自己平時愛吃辛辣食物與甜食，但會在沒有工作或行程的時候才放縱自己，這種「有意識的放縱」方式，代表她平常的飲食管理非常嚴格，只在身體與心理相對放鬆的時期享受高熱量食物。

這種方式適合對自制力較強、能夠清楚劃分「工作期」與「休息期」的人，避免過度放縱導致體重反彈，但對於習慣性情緒飲食者或無法有效控管熱量攝取者而言，容易在所謂的「放鬆期」暴食。更建議這類人每日都能維持基本均衡飲食而非極端控制與放縱的交替。

2. 喜歡吃巴西莓碗與樹莓

TWICE Sana 對富含抗氧化物與膳食纖維的巴西莓碗與樹莓特別偏好。這類莓果類食物除了低熱量、高纖維，還能幫助延緩老化、促進腸胃蠕動。

莓果適合大部分想減重又不想犧牲口感的人，但市售巴西莓碗常會加上高糖果乾、蜂蜜或甜乳酪，建議選擇時注意成分表。若對莓果過敏或腸胃功能較差者，可改以香蕉搭配乳酪，亦可達到飽足與營養攝取平衡。

3. 自製解饞低熱量小點心

TWICE Sana 曾公開自己冰箱內的愛用品，其中原味酸奶加麥片是一道低熱量又具飽足感的點心，而紅醋加蘇打水則可幫助消脂解膩。

這兩種組合對減脂者相當友善，特別適合下午想吃點東西卻又怕胖的人。不過紅醋屬於高酸性飲品，胃部敏感者飲用時應酌量，且建議飯後再喝，避免空腹傷胃。麥片則建議選擇無糖款式，避免攝取過多精製糖分。

4. 包包裏常備潤喉糖或口香糖適時補充糖分

TWICE Sana 長期保持忙碌的工作日程，經常需要在各種活動中保持精力充沛。為了應對工作中的能量波動和避免情緒低落，她習慣在包包中隨時攜帶潤喉糖或口香糖。這些小巧的零食不僅能即時補充口腔的清新感，還能幫助她在血糖略低或感到嘴饞的時候，迅速平衡體內的能量需求。潤喉糖和口香糖可以在不增加大量熱量的情況下，暫時抑制對高熱量零食的渴望，進而幫助她避免進食過多的糖分或高脂肪的零食，這對於維持身材和健康非常重要。

這個習慣對於需要長時間工作和保持集中力的藝人來說，是一個相當有效的策略。潤喉糖或口香糖的低熱量特性確實能在不增加過多熱量的情況下，達到控制食慾的效果。然而，這種方法也不應該成為唯一的解決方案，長期依賴口香糖或潤喉糖可能會對牙齒造成一定的影響，尤其是含糖成分較高的品項。因此，選擇無糖的口香糖或潤喉糖，以及保持足夠的水分攝取，將有助於維持身體的水合作用與健康。如果希望減少對甜食的渴望，也可以考慮其他方式，例如選擇富含纖維的食物，來幫助維持血糖穩定。

5. 活動期減量進食甚至節食

TWICE Sana 在行程密集或需要進行重要拍攝、演出前，會刻意調整飲食量，甚至曾透漏過自己在某些時期選擇以極少的攝取量來維持纖細體態。這種方式雖然能在短時間內達到外型上的緊緻感，讓她以最佳狀態面對鏡頭，但她本人也坦承這樣的節食並非長久之計，對身體健康存在不小的風險。尤其作為需要大量體能與精神專注的偶像，過度節食反而容易導致體力不支、代謝下降，甚至出現免疫力降低、月經不規則等問題。

刻意節食或極端減量雖然在短期內會讓體重迅速下降，但卻是高風險、高反彈的減重方式。特別是青少年或工作壓力大、睡眠不足的人，採取這種方式很可能導致營養失衡與情緒波動。更健康的替代方案包括控制餐盤比例（例如：蔬菜占一半、蛋白質與澱粉各占四分之一）、規律進餐以及配合運動。若真的有短期需求（如婚禮、活動前），可嘗試減少精緻糖分、加工食品並搭配排水與輕食飲食，但不建議超過三天。永遠要記得：好的體態建立在穩定的習慣與長期的自律上，而非一時的克制。

+ 26

6. 普拉提運動

TWICE成員Sana長期透過普拉提鍛鍊核心肌群，是她維持纖細體態與穩定肌力的重要方式之一。普拉提是一種結合呼吸、控制、協調與柔軟度的全身性運動，特別強調核心肌群（包含腹部、背部與骨盆底肌）的啟動與穩定。Sana 所展現出的舞蹈張力與輕盈身段，背後正是這種訓練所帶來的深層成果。她也曾在訪問中提及，普拉提讓她在舞台上更能掌控動作幅度與身體延展性，對偶像職業而言相當重要。

普拉提非常適合想提升核心穩定度、雕塑體態但不想從高強度訓練入門的人，特別推薦給產後恢復期女性、容易腰痠背痛或長期坐辦公桌的人。若你希望改善體態、強化肌群同時避免過度負擔，普拉提是安全且有效的選擇。不過初學者建議在專業老師帶領下開始練習，以確保動作精準、發力正確，避免造成拉傷或錯誤施力導致效果不彰。若無法上課，也可考慮跟著基礎線上教學影片進行，每週 2～3 次即可見到初步變化。

相關文章：BABYMONSTER Ahyeon 5招腹肌養成減肥法 晚餐靠「戒1物」瘦身（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

7. 伸展運動

TWICE 成員 Sana 在忙碌的演藝行程與高強度的舞蹈訓練之餘，仍會特別撥出時間進行伸展運動。她曾提到，伸展不僅是她日常運動計畫的一部分，更是一種讓身體放鬆、調節身心狀態的方式。透過有系統地拉伸肌肉群，能有效釋放肌肉張力、預防運動傷害，並促進血液循環，進一步改善四肢容易浮腫的狀況。

伸展運動是一種門檻低、幾乎不需器材就能進行的自我保養方式，尤其適合久坐辦公族、學生或經常感到肩頸僵硬的人。即使不是運動愛好者，也建議每天早晚花 10 分鐘進行全身伸展，不僅能改善姿勢、減輕肌肉壓力，也有助於提升睡眠品質。對於容易手腳冰冷或循環差的人來說，伸展更是自然的「暖身」方法，不過要注意的是，伸展應在身體微熱或運動前後進行，避免在完全冷肌狀態下做過度拉伸以免拉傷。若你希望進一步建立每日伸展流程，像是晨間提神拉筋或睡前放鬆動作，我也可以幫你規劃簡單的伸展組合，讓這個習慣更容易實踐。

8. 泡半身浴

TWICE 成員 Sana 曾在採訪中分享，她平時會透過泡半身浴來幫助促進代謝並放鬆緊繃的肌肉。這個習慣不僅有助於排解身體的疲勞，也是她在緊湊工作行程後的重要自我照顧方式之一。相較於全身泡澡，半身浴的重點是將下半身（通常是肚臍以下）浸泡在大約 38 至 40 度的熱水中約 20 至 30 分鐘。這種方式能避免心臟負擔過大，同時達到促進下半身血液循環與緩解疲勞的效果。

泡半身浴這個方法適合壓力大、下肢易浮腫、生活節奏快速且難以抽空運動的人，尤其是女性在經期前後、長時間工作後、或天氣變冷時特別有效。不過，這種方式雖然溫和，但仍需注意水溫與時間的掌握，避免過熱或泡太久導致心悸、頭暈等不適情況。對於心血管疾病患者、高血壓患者或年長者，建議在泡澡前諮詢醫師意見。想提升半身浴的效果，可以在水中加入岩鹽、薑粉或芳療精油，進一步放鬆神經與促進排汗。然而，如果時間或空間有限，也可以嘗試用熱水泡腳（足浴）來取代半身浴，同樣具備促進血液循環、放鬆肌肉與改善睡眠的作用。

相關文章：李聖經化身茉莉公主騷腹肌 私藏秘訣「1動作」 快速減肥瘦小腹（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

9. 睡覺時穿著壓力睡眠襪

TWICE Sana 習慣在睡覺時穿著壓力睡眠襪，這個做法對於長時間工作、經常站立或移動的藝人來說，是維持腿部線條與減少水腫的重要手段。壓力襪透過漸進式壓縮，幫助腿部靜脈血液回流至心臟，降低因為血液與體液滯留在下半身而導致的腫脹感。特別是經過長時間排練或拍攝後，雙腿容易出現疲勞與沉重感，透過穿著壓力襪休息，有助於加速恢復、提升隔天狀態。

這種方法特別適合長時間站立、久坐辦公室或容易下半身浮腫的人群，例如空服員、老師、櫃台接待人員等。對於運動後的肌肉修復也有幫助。不過壓力襪的選擇必須謹慎，應根據自身腿圍與需求選擇正確壓力等級，避免太緊導致循環不良。此外，若患有靜脈曲張或慢性循環系統疾病，應先諮詢醫師意見後再使用。穿著時間也應適度，不宜日夜不間斷，避免皮膚悶熱或摩擦過敏。正確使用壓力襪，可以是一種簡單卻有效的日常浮腫管理方法。

10. 晚上盡量不喝水

TWICE 成員 Sana 為了避免隔天起床時出現臉部或四肢浮腫的情況，在晚間特別注意水分攝取的時間與量，她曾透露，自己在行程緊湊或需要上鏡的前一天，會刻意減少晚上的飲水量。這樣的習慣其實是許多藝人、模特兒與表演者的常見做法，目的是減少體內在睡眠期間積存過多水分，尤其是容易集中在眼皮、臉頰或腿部等部位的浮腫狀況，影響隔天拍攝或表演時的外型狀態。

這項方法適合容易水腫體質、臨時需要維持最佳上鏡狀態的人使用，例如重要活動、拍照或錄影前一晚。不過，這並不表示日常應該長期限制水分攝取。對於一般人來說，水分充足對維持代謝、腸胃蠕動與膚質健康都非常關鍵。與其一味減少水喝的量，更建議將飲水時間提早至傍晚前完成，晚餐後則酌量補充即可，並避免高鈉、高糖、高油脂的食物以減少水分滯留。此外，若發現自己即使晚間少喝水仍經常浮腫，應考慮是否有其他健康問題，例如腎臟功能異常或荷爾蒙失衡，應尋求專業醫師評估與建議。這種飲水控制方式不適合長期使用，更不建議過度節水導致脫水或頭暈等副作用。

TWICE Sana 透過一系列健康的飲食與運動習慣，保持了纖細的身材與充沛的精力，無論是減少食量、進行普拉提鍛鍊，還是使用小技巧如隨身攜帶潤喉糖，這些方法都展示了她對身體健康的重視與對工作需求的適應，然而，這些習慣也提醒我們，維持健康的體態並不僅僅是依賴極端手段，而是平衡飲食、運動和生活習慣的結合，才能達到最佳的效果。

延伸閱讀：

TWICE 11 月台灣高雄開演唱會！成員彩瑛傳將 SOLO 出道：「預計秋季登場！」

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】