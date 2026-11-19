瘦身｜楊冪教「10分鐘瘦腿運動」 簡單3動作減腿圍養成纖細長腿
撰文：女人我最大
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40歲楊冪憑著那雙纖細又筆直的美腿，贏得了「腿精」的封號！
楊冪也曾不藏私親自分享每天必做的「10分鐘瘦腿運動」，小紅書上更有女孩挑戰實測楊冪的「10分鐘瘦腿運動」，短短十天大腿圍竟然少了足足8公分！專門胖下半身的受災戶快一起試試！
楊冪教10分鐘瘦腿運動（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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第一招：擺一擺瘦大腿→消除大腿水腫
第一步其實就是很常見的瘦腿運動「剪刀腿」！首先，呈平躺姿勢，並抬起雙腿做交叉擺動，左右各持續做30秒再休息。楊冪分享，雙腿分開的幅度越大，瘦腿效果越好，每天做10-15組，消耗大腿內側脂肪超有感！
第二招：弓箭步→拉長腿部線條
第二個動作，先呈站立姿勢，接著，單腿向前邁出半步，做屈膝動作，並拉伸另一條小腿，呈弓箭步動作。單腿持續拉伸20秒後，再換腿繼續做，不僅能趕走蘿蔔腿，腿型也會越拉越好看唷！
第三招：跪姿抬腿→提臀＆瘦大腿
楊冪分享這招為「臀腿雙修大絕招」！首先，雙手撐地、單膝下跪，並慢慢抬起一條腿，感受到臀部及大腿的痠痛感後，再慢慢放下，左右腿各做20次！楊冪更提醒，在做跪姿抬腿時，背、腰及膝蓋，要全程保持挺直，才能有最好的鍛煉效果唷！
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