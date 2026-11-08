去水腫｜照鏡子覺得臉腫？徐凱希教「海豚式瑜伽」抬腿20下消水腫

明明體重沒有增加，照鏡子卻覺得臉腫、腿腫，甚至褲子和鞋子都變緊？先別急著把「腫」都怪到變胖！



台灣藝人徐凱希早前在《女人我最大》分享自己的消水腫方法，靠的是一組看似簡單、實際超吃核心的「海豚式瑜伽」。不用器材，在家鋪張瑜伽墊就能做，還能有感消除水腫。

徐凱希海豚式瑜伽：下犬式變化版，在家就能做（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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徐凱希分享的「海豚式」可以從下犬式開始，接著將手肘貼地、前臂撐住身體，頭部向前延伸，再把右腳往上抬起踢腿。動作看起來沒有想像中激烈，實際做起來卻會發現肩膀、手臂、核心與臀腿都需要一起穩定。想在家消水腫，不一定要一次做到高難度，先把姿勢做穩、配合呼吸，比拚速度更重要。

每邊踢20下：看似抬腿，其實全身都在用力

進入海豚式之後，徐凱希分享可以將右腳往上踢20下，再換另一側。這裡的關鍵不是「踢越高越有效」，而是利用連續動作讓身體持續活動，同時訓練核心穩定與腿部控制。尤其平常久坐、久站的人，下肢長時間維持同一姿勢，確實比較容易出現沉重、緊繃或腫脹感，所以許多專家也提醒，規律活動、避免長時間久坐，有助維持下肢肌肉功能與活動力。

終極版超狂：雙腳一起懸空，甚至可以用跳的

如果單腳抬腿已經駕輕就熟，徐凱希分享的進階目標就是讓雙腳一起離開地面、進入懸空狀態，甚至可以用「跳」的方式完成。這時候考驗的不只是腿力，而是肩膀支撐、核心控制與身體重心。不過新手真的不要一開始就挑戰雙腳倒立，先從單腳抬腿練習，確認手肘與肩膀穩定，再逐步增加難度；如果手腕、肩膀或頸部不舒服，就應立即停止。

專家提醒：別把「腫」全部當成脂肪

很多女生看到體重突然增加，就開始少吃、斷水，但水腫和脂肪其實是兩件事。專家也指出，久坐久站、吃太鹹等生活因素都可能造成水腫，適度活動與抬高下肢有助於改善下肢回流；反過來，極端限水或大量使用利尿類產品也不是安全的消腫捷徑。所以想讓身體看起來更輕盈，可以把徐凱希的海豚式當成日常活動之一，宅家也能輕鬆消水腫！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】