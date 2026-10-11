減肥怕瘦胸？郭書瑤6招瘦身不瘦胸秘訣　補充蛋白質＋膠質是關鍵

郭書瑤擁有身高155公分E罩杯的豐滿三圍身材，從出道以來就以亮眼身材與甜美臉蛋成為話題焦點，她當年憑藉「殺很大」電玩廣告一夕爆紅，至今仍是許多人心中的經典畫面。



感情動態同樣備受關注，過去曾與《大學生了沒》班底金陽以及前SpeXial成員王以綸交往，早前則被爆與玖壹壹成員春風關係曖昧，再度掀起熱議。此外，郭書瑤日前登上《小姐不熙娣》時更大方坦承已單身七年，並公開擇偶條件，直言希望對方身高180公分以上且外型帥氣，引發網友熱烈討論，不少人認為，以她「可愛臉蛋＋魔鬼身材」的條件來看，這樣的標準其實並不過分，也因此，她如何在瘦身同時維持上圍與身材曲線，成為網友高度關注的焦點，這回就帶你一次解析郭書瑤「瘦身不瘦胸」的維持秘訣。

郭書瑤身高155公分體重43公斤瘦身不瘦胸的減肥方法！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

郭書瑤6招減肥方法公開（IG@yaokuo；01製圖）

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1. 蛋白質＋膠質是關鍵

郭書瑤曾分享，自己在減肥期間不會刻意節食，反而更重視營養攝取。她會在三餐中加入高蛋白食物，例如「熱豆漿＋蛋」，同時補充膠質來源像是豬皮、黑白木耳，並搭配芝士、牛奶等乳製品，幫助維持身體曲線。很多女生減肥時最怕「胸部跟著瘦」，但其實關鍵就在蛋白質與膠質的攝取，蛋白質能維持肌肉量，而膠質與脂肪則影響整體飽滿度，與其挨餓，不如吃對食物，才是長期維持好身材的聰明方法。

2. 跳Zumba

郭書瑤特別喜歡Zumba，透過舞蹈結合有氧運動，在不知不覺中燃燒大量熱量，同時也能雕塑身形。比起枯燥的跑步機，有趣的運動更容易長期堅持，Zumba 的優勢在於「娛樂性高」，會讓人忽略疲累感，對於運動容易三分鐘熱度的人來說，是非常好的入門選擇。

3. 運動後拉筋

郭書瑤每次運動後一定會進行拉筋，避免肌肉過度緊繃，導致小腿變粗、形成蘿蔔腿，很多人忽略收操的重要性，其實拉筋不只是放鬆，更會影響線條走向，想要「細長腿」而不是「結實腿」，運動後的伸展絕對不能省。

4. 多走路

郭書瑤除了正式運動外，也會透過「多走路」來增加日常消耗，例如能走就不搭車、增加步行時間，很多人以為一定要高強度運動才會瘦，但其實「日常活動量」才是關鍵，長時間久坐才是身材走樣的元兇，多走路反而更容易養成長期習慣。

5. 戒精緻澱粉

郭書瑤會用南瓜、地瓜、馬鈴薯等高纖低GI食物，取代白飯與麵條，並盡量在白天攝取完畢，完全不吃澱粉其實很難長久，重點在選擇對的澱粉，原型食物不僅飽足感高，也能穩定血糖，降低暴食機率，是更健康的減脂策略。

6. 善用零碎時間運動

郭書瑤會利用等戲或在家的零碎時間做運動，例如原地跑步、棒式、深蹲，讓身體維持在活動狀態，很多人因為「沒時間運動」而放棄，但其實關鍵在於利用碎片時間。短時間高頻率的活動，累積起來的消耗其實非常可觀，也更容易融入生活。

郭書瑤的身材管理並不是極端節食或高強度操練，而是透過「飲食＋日常習慣＋穩定運動」三者並行，打造可長期維持的體態，這也是她能多年維持好身材的真正關鍵。夏天即將來臨，趕緊跟著郭書瑤的身材維持方法好好鍛鍊一番，養出完美體態吧！

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