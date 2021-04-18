抗衰老｜減肥易致臉凹？中醫4步回復皮膚彈性　神仙茶令氣色紅潤

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-18 14:00

【抗衰老】減肥、年齡增長，也會容易令臉頰「凹陷」，臉形看似瘦削不少，但實情卻是皮膚失去彈性，也更顯衰老。中醫師就介紹4種方法調理身體，令臉頰回復彈性，也可令臉色紅潤。

蔡少芬、張柏芝均逃不過臉凹？中醫師4步回復皮膚彈性

老去是平常事，偏偏我們都怕老，愛與時間對抗，也愛明星們「能人所不能」，逆齡回春。如蔡少芬、張柏芝等都是公認的美人胚子，但不少觀眾指歲月留痕，身型本來就瘦削的她們，臉「凹」更為明顯。

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本來是中醫師，後來卻轉戰Youtube的「77老大」就分享4個防止臉部「凹陷」的方法，指出要改善臉「凹」不一定要以醫學美容來解決。「77老大」分享，臉「凹」是因為膠原蛋白流失、脂肪肌肉鬆弛，只要促進血液循環、保持皮膚濕潤、疏通經絡，便可改善暗啞、延緩老化。

他分享4個令臉部回復彈性、紅潤的方法，如泡製「神仙茶」－更可減少細紋，他強調適合任何體質，只要每星期喝，便可見效。

▼▼▼臉「凹」不一定要以醫學美容來解決？點擊看中醫4步回復肌膚彈性、氣色紅潤的方法：▼▼▼

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