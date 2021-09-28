大屁股OL必看！2個動作輕鬆擊走扁塌「豪華臀」　找回圓翹蜜桃臀

久坐懶運動，屁股垮下來了都不自知，最怕的還是兩側跑出塌垂「馬鞍肉」，穿牛仔褲擠出兩坨實在很恐怖！小紅書網友就分享了針對消除馬鞍肉、練出圓翹臀非常有效的2個動作，無論是在家或健身房都可以做，快一起來學吧！



改善臀部兩側的動作

小紅書網友表示，針對臀部兩側的訓練，需要重量的衝擊給它增加強度，但也需要細節的鍛鍊去改變臀部外型的美感，所以要特別注意動作細節喔！可以搭配彈力圈、彈力帶，練起來效果會更快更明顯！

改善臀部凹陷打造蜜桃臀的簡單兩個動作，再也不怕被人笑「豪華臀」啦~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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動作1：彈力圈坐姿外展

將彈力帶套在膝蓋上方，呈坐姿量腿打開比肩膀寬，大腿和小腿呈90度，動作時收緊小腹，大腿打直、微幅往外，快速打開後慢慢收回，可以停留在最痠的地方久一點，最後做15次快速開合，一組做15-20次，一天可做4-6組。

動作2：抬腿開合

將彈力繩放在膝蓋下方，可以躺在床沿進行，身體躺平、大腿垂直騰空，勾起小腿往外開合，同樣需要用到臀部發力，帶動膝蓋打開到極限後，稍微停留，一組做20-25個，一天4-6組，做完這兩組運動，臀部真的會炸！

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