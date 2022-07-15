減肥方法｜日女由醜小鴨蛻變女神　因1事由116公斤狠減至49公斤

減肥｜現今社會都是以「瘦即是美」定義美的標準，令到不少女生把減肥視為「終生事業」。日本有一名18歲少女小學時期體重已高達90公斤，直到中學時期更飆升至116公斤，因「一件事」的發生導致她下定決心減肥，最終成功狠減67公斤，由昔日的醜小鴨完美蛻變成女神。



減肥｜日本有一名18歲少女小學時期體重已高達90公斤，直到中學時期更飆升至116公斤。（Twitter@あやか）

減肥｜成功狠減67公斤（《世界仰天ニュース》截圖）

日本節目《世界仰天ニュース》分享了一名少女的勵志故事，節目播出引來不少網民熱論。一名18歲名廣瀨綾香女生自小父母離婚緣故，在破碎家庭長大下使她經常到祖父母家中吃飯，在祖父母寵愛下，廣瀨綾香幾乎每一餐都進食豐富的飯菜，晚餐後她又會跟隨父親到便利商店買東西，此時她順手會把宵夜買回家吃，不知不覺間體重都跟隨之揚升。在小學6年級體重已經高達90公斤。直到升至中學時，體重更飆升至116公斤，卻因「一件事」改變了她的一生？

減肥｜廣瀨綾香幾乎每一餐都進食豐富的飯菜，晚餐後她又會跟隨父親到便利商店買東西，此時她順手會把宵夜買回家吃，不知不覺間體重都跟隨之揚升。（《世界仰天ニュース》截圖）

小時候的綾香眼大大，非常可愛！疼愛孫子的爺爺嫲嫲每天都不停狂塞各種美食給綾香，以致媽媽每次見到綾香，她都胖了一圈，看到自己心愛的女兒愈來愈肥，媽媽只好為她制作低熱量餐單。不過因母親餐單使綾香每次都吃不飽，漸漸不願到媽媽那裡。

減肥｜小時候的綾香眼大大，非常可愛！（《世界仰天ニュース》截圖）

有天廣瀨綾香放學後，如常前往祖父母家，正當打算坐下時，悲劇發生了！椅子竟然當場直接爆開，她居然硬生生把椅子坐爛，當下廣瀨綾香眼見自己確確實實「肥到坐爛張櫈」的屈辱，此刻家人們看到這一幕都開始紛紛勸她減肥，父親更表示：「快點給我減肥！難道你想當相撲手嗎？！」爺爺也直言「你再這樣下去就沒人要了！」

傷心難過的綾香去找母親訴苦時，母親都勸告要減肥，使廣瀨綾香都無法再忍受自己而下定決心瘦身，運動及飲食配合下最終由116公斤減至49公斤，整個人都脫胎換骨，搖身一變由昔日的醜小鴨變得容光煥發。

減肥｜廣瀨綾香眼見自己確確實實「肥到坐爛張櫈」的屈辱。（《世界仰天ニュース》截圖）

減肥方法｜廣瀨綾香4招減肥祕技大公開！

減肥方法｜1. 低熱量餐單



自展開減肥後，廣瀨綾香從飲食先開始，早上她先會進食一杯乳酪；下午會進食一條芝士條、吃沙律或喝湯。至於晚餐就盡量控制自己不進食任何東西。若果當天想食少量的甜食或零食的話，都會盡量在早上進食。進食時她不會分心做別的事，如專注在手機上或看電視，而是專心地吃飯細嚼慢嚥。

減肥方法｜1. 低熱量餐單（《世界仰天ニュース》截圖）

減肥方法｜2. 另類運動方式



飲食控制外，廣瀨綾香在運動上都花了不少苦功。她每天都會堅持步行，短步就2小時，長則4小時，比起平日走路快一些，而且會保持正確姿勢挺直腰快走。

減肥方法｜2. 另類運動方式（《世界仰天ニュース》截圖）

減肥方法｜3. 浸半身浴



每天她會浸半身浴1至1.5小時，浸半身浴不但有助進血液循環及新陳代謝，且把毛孔張開排走身體廢物，從而有效地消水腫。

減肥方法｜3. 浸半身浴 （Twitter@あやか）

減肥方法｜4. 走樓梯



除了浸半身浴外，外出時盡量避免乘搭升降機及電梯，以樓梯代替兩者，從中有助消耗更多熱量。