減肥｜斷食法一周瘦4公斤醫生教停滯期要這樣吃！零卡可樂飲得嗎?

想減肥除了運動以外，不少人也會嘗試依靠間歇性斷食法，究竟斷食法有沒有效，又該如何有效如何執行「52輕斷食」、「168斷食」甚至難度更高的「5日連續斷食」。



對此，台灣減肥名醫宋晏仁醫師在《風傳媒》YouTube頻道「下班經濟學」中以親身經歷與研究分享，如何有效斷食不復胖的方法。

3種斷食法、斷食期間掉肌肉、胃痛怎麼辦？（按圖）

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一週瘦4kg超簡單，醫師介紹常見3種斷食法

宋晏仁指出，從字面上就可以分辯各種斷食法，「52輕斷食」為一週7天，5天照正常吃、2天斷食只攝取500卡；「168斷食」為一天24小時內，16個小時不進食，8個小時正常飲食，最後最困難的5日連續斷食，為一週7天5天不飲食2天正常飲食，不過醫生也提醒，連續斷食需要人專業諮詢，糖尿病的人千萬不能貿然嘗試，恐導致酮體中毒。

間歇性斷食NG行為：別馬上休息

宋晏仁表示，在進行斷食期間，吃完餐後不能馬上休息，「飯後血糖升高，由於胰島素阻抗，肌肉不夠發達，會導致食物無法進到肌肉裡，進而形成脂肪。」

間歇性斷食NG行為：零卡可樂、蜂蜜水都不行

另外，他也提到，「身體的胰島素不是只有對糖有反應，他是對甜有反應。」由於蜂蜜水為果糖，零卡可樂的代糖也都會導致胰島素分泌造成非常強烈的飢餓感。

斷食遇到停滯期怎麼辦？

宋晏仁表示，用餐期間並不能隨便亂吃，並舉出「211餐盤」鼓勵民眾一餐，攝取2份蔬菜、1份全穀類、以及1份蛋白質，而宋晏仁也破解膽固醇高與攝取太多雞蛋有關的迷思，推薦吃蛋奶素的人可以考慮多攝取雞蛋。

如果斷食遇到撞牆期，宋晏仁也建議可以將改成連續2日進行「204斷食」，20小時不進食，四小時進食，再加上連續4天「168」，最後一天則為放假日，「我在斷食那兩天，就可以掉1kg到2kg。」

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斷食期間掉肌肉、胃痛怎麼辦？

便秘：宋晏仁醫師表示，要能夠順利排便的3大解方，第一，是攝取足夠的纖維量，包含綠色葉菜類、絲瓜、青瓜等的可溶性纖維，第二是，多喝水，第三，他也依照臨床經驗，介紹可以飲用30cc的苦茶油或是橄欖油來幫助排便。

頭痛、抽筋：宋晏仁表示，抽筋的最大問題是鹽分流失、以及電解質不平衡的情形，所以在斷食期間應該要注意鹽分的攝取。

胃痛、胃酸倒流：宋晏仁指出，其實在長時間做斷食、低碳飲食，比較容易改善的反而是胃酸倒流，因為胃酸倒流，經常與糖的消化造成胃酸過度分泌有關，而胃痛宋晏仁則認為，是飢餓跟空虛感混在一起，所以比較不需要擔心。

掉肌肉：而針對掉肌肉，宋晏仁根據研究指出，斷食期間，生長激素與肌肉的比例都是增加的，主要的原因是脂肪的比例減少了。

脾氣暴躁：宋晏仁表示，脾氣暴躁、斷食後的暴飲暴食都是常見的現象，所以他也提醒，斷食法應該循序漸進，並且有明確的目標，不應貿然嘗試。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：一週剷肉4kg！減重名醫教3招斷食法，停滯期這樣吃快速燃脂不復胖】