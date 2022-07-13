減肥｜夏天瘦身難度高？營養師推介12個瘦身技巧　避免空腹吃甜食

夏天衣服穿得少，特別容易在乎自己的體態。有些人覺得夏天減肥很難，台灣營養師蕭瑋霖分享12個體態控制的基本原則，如果你都做得到，再嘗試一些進階的飲食方式，瘦身更能事半功倍。



想瘦嗎？認真實踐以下的瘦身基本原則。

12個瘦身基本技巧（按圖了解👇👇👇）

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原則1：睡前2小時不吃東西

台灣營養師蕭瑋霖表示，睡前吃東西除了會影響睡眠外，夜間「攝食產熱效應」也會比較低，當我們吃東西時，身體分泌消化液時也會產生熱量，而這熱量消耗在夜間時會比較低，所以晚上吃東西容易造成熱量過高。

原則2：盡量睡滿7小時

睡眠對於減重也非常重要，可以穩定體內的荷爾蒙，若睡眠不足，可能會造成增脂減肌的現象。

原則3：每周運動至少3次

每周運動至少3次，每次30分鐘，慢慢養成運動習慣，再增加頻率及強度，除了有助身體健康，還可以增加熱量消耗。

原則4：吃7分飽就好

控制食慾，不要餐餐吃到太飽，平常控制在7分飽就好。

原則5：精緻澱粉減半

平常若是很喜歡吃碳水化合物的食物，就要開始減半，例如每天吃兩碗飯，可以改成一碗半或是一碗，簡單調整，也會慢慢有成效出現。

原則6：吃甜食當天不吃飯

甜食雖然與全穀雜糧類代換不太對，但是都是屬於碳水化合物的食物，所以吃到精緻甜食，還是只能減少當天澱粉類食物。

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原則7：每日蔬菜至少300克

增加蔬菜攝取，除了對腸道健康有幫助外，也可以大幅度增加飽足感。

原則8：蔬果改餐前吃

蔬果改餐前吃，可以先增加飽足感，進而用餐時攝取量就會比較少。

原則9：盡量避免油炸物

蕭瑋霖提醒，這是基本原則，減少油炸物除了減少熱量以外，也可以大幅減少OMEGA-6脂肪酸的攝取，減少發炎反應。

原則10：完全戒酒

酒精是體重控制的大地雷，想要控制好，就慢慢戒酒吧！

原則11：避免空腹吃甜食

蕭瑋霖說，空腹吃甜食，容易造成血糖波動太大，進而造成甜食上癮的惡性循環。

原則12：飲料改喝豆漿或牛奶

含糖飲料盡量減少，可選擇豆漿或牛奶搭配，增加整體蛋白質攝取。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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