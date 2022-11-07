謝絕無效減肥！8個變瘦及變肥先兆　建立8個日常習慣養成易瘦體質

許多姐妹總覺得自己成日減肥，體重卻頑固不動，體型也變化不大，感覺只是在減心安……到底是不是有效減肥要怎麼判斷？



開始變瘦的先兆又有哪些？為你整理出8個變瘦先兆與8個變胖先兆，看看你中幾條？

3樣判斷是否有效減肥的注意事項，養成易瘦體質指日可待！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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8個變瘦先兆

如果一條都沒中，證明你是無效減肥！該換個方法囉！

1. 每天上廁所都很暢通、有規律。

2. 吃東西細嚼慢嚥，一餐可以吃20分鐘以上。

3. 每天有固定的生理時鐘，養成早起習慣。

4. 晚上11點前可以入睡，睡眠品質好。

5. 食量比以前小，還不會暴飲暴食。

6. 不怎麼吃零食，以前喜歡吃喜歡買，現在很少吃。

7. 飯後會走動，不像原來吃完就躺下。

8.每餐都是吃飽不吃撐，不會為了不浪費食物而硬吃。

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8個變肥先兆

一直都瘦不下來的姐妹~來看看這8條變肥先兆，你有沒有！

1. 兩天都沒有辦法排便一次。

2. 一天至少吃三頓，有時候吃四五頓，食量大增。

3. 吃完飯還總想著吃點甚麼，零食水果從來都留不住。

4. 關節的地方感覺活動困難、水腫，肚子脹脹的。

5. 早餐和前一天晚餐間隔時間短，睡覺時間短，餓的特別快。

6. 很少喝水，一天上廁所不到5趟。

7. 忍不住想吃火鍋、公仔麵、蛋糕之類的東西。

8. 臉會浮腫，早上甚至感覺眼睛都睜不開。

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8個變瘦好習慣

易瘦體質不是一天養成，慢慢在生活中持續這些小習慣，一個月就有明顯變化！

1. 戒掉高糖、高熱量食物。

2. 晚上7點半後不進食。

3. 多喝水，每天喝水量保證在2000-3000cc。

4. 吃完飯散步或靠牆站30分鐘，防止脂肪堆積。

5. 三餐按規律吃飯，不餓一頓、飽一頓。

6. 早餐必須吃，開啟一天的代謝。

7. 會計算熱量。

8. 多吃蛋白質豐富的食物。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】