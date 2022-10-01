速效減肥餐單｜ 一日6餐一週減走5公斤　GM Diet高纖低脂排走宿便

近年講求健康減肥，以往很多人在實行的蘋果代餐、嚴重節食都已經過時，取而代之的則是 5/2 輕斷食、16/8 斷食等更健康又符合身體所需營養的斷食減肥法。而最近歐美又流行另一種斷食法 — 「GM Diet 奇蹟飲食」，更稱只需跟從一個星期飲食餐單，就有減重效果，不需要捱餓就可平均減下 4 - 5 公斤，需要快速瘦身的朋友，可以衡量個人情況後一試！



什麼是 GM Diet？

GM Diet 其實為美國通用汽車公司 General Motors 和食品藥品監督管理局以及農業部一同研發的，當初是為了提升員工的健康體態和生產效率而制訂的。GM Diet 的 7 天食譜，基本上每天只會採用一至兩類食物，嚴格管控份量之餘，所選食材也是天然及具高營養價值的。而 GM Diet 最主要的目標就是在 7 天的飲食內，吃下能維持身體所需能量的特定食物以外，還能達到燃燒熱量及排毒的效果，最特別的就是頭 4 天都擁有點心餐，不用怕餓。所以 GM Diet 簡單來說，就要一個簡潔、有效的「高性價比」餐單。

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GM Diet 一周餐單：

Day 1 — 水果，第一天的餐單全是水果，高纖維的蘋果、橙、奇異果，以含高水份的西瓜、莓果都可以，當然也要留意果糖含量，如芒果、提子則不太適合。份量方面，蘋果、橙會以一個中型的為一餐，其他則是以 100 克作一餐。

Day 2 — 蔬菜，全蔬菜日的餐單，早、午、晚三餐正餐可以選擇 200 克的番薯或薯仔、沙律或蘆筍，正餐之間的點心一樣可以吃 200 克蔬菜，花椰菜、小青瓜等都適合。

Day 3 — 蔬菜 & 水果，第三天的餐單夾雜蔬菜及水果，每餐以 200 克蔬果為單位，可以是沙律、番薯或薯仔，正餐中間的點心則可選 100 克草莓或一顆中型蘋果。

Day 4 — 香蕉 & 牛奶，第四天的食物更嚴格，就只有香蕉及牛奶，或是香蕉牛奶果昔一杯。放心，午餐及晚餐不用吃香蕉、喝牛奶，是「奇蹟湯」一碗。正宗的奇蹟湯材料有椰菜、紅蘿蔔、洋蔥、番茄、青椒及辣椒，煮法是先將蔬菜炒香及炒軟，再加入適量水炆煮，其實即是西式蔬菜湯。

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Day 5 & 6 — 蔬菜＋肉品，第 5、6 天終於到了可以吃肉的日子，首先，早晚餐的肉類份量為約 140 - 150 克；午餐可以吃多一點，約 190 - 200 克，這裡雖然沒說明，但當然也要留意烹調方式，不要油炸或加入過多醬汁。兩天的配菜都是蔬菜，但有別於第六天的自由選擇，第五天就只能吃兩顆小型番茄，當然，不吃番茄的人也可以選其他蔬菜。第六天的晚餐也可以改為肉類配奇蹟湯。

Day 7 — 全穀物＋蔬果，到了第 7 天亦即是餐單的最後一天，在早、午、晚餐都可以約一碗糙米作主食，早餐配上的是 100 克的高水分水果，午餐可以加入一杯無添加糖的新鮮果汁，晚餐則是最飽肚的，配上 200 克蔬菜。最後還可以 100 克莓果或柑橘水果作飯後果，完成 7 天的努力。

GM Diet 有什麼好處？

GM Diet 的特定餐單都以蔬菜水果作為主要食物，不但熱量較低、營養價值也較高，升糖指數 GI 也比較低，加上有大量纖維，即使份量不算太多也能提供足夠的飽腹感及營養，因而幫助產生更高卡路里赤字（Calorie Deficit），提升減重的效果。另外，因為攝取大量纖維及水分，有助於促進腸胃蠕動、緩解便秘，只需 7 天就可將體內廢物通通排走。

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GM Diet 有哪些缺點？

大家都知道人體最重要的三大營養素就是蛋白質、脂肪及碳水化合物，但 GM Diet 餐單中頭三天都是以蔬果類，甚至只是單一種食物，雖然有足夠的熱量，但身體亦無法攝取均衡營養。因為蛋白質和碳水化合物的攝取量降低，這樣也容易令肌肉量下降，所以 GM Diet 也不建議作長期餐單。

另外，因為肌肉量下降，會導致基礎代謝率變低，即是身體每天自動消耗的熱量也會降低，當我們恢復正常飲食、攝取較多卡路里後，在代謝速度慢的情況下，身體更容易復胖，所以不想前功盡廢的話，完成 GM Diet 後也要加以控制飲食，以及增加負重訓練，才可將一星期的工夫變成永久。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】