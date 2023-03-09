減肚腩｜4大肚型減肥攻略　調整飲食+作息習慣　食3餐腰圍即瘦1圈

一到假期，三餐大魚大肉，是否也讓妳的肚子大了一圈了呢？又或者明明有在運動，那圓滾滾的小腹卻始終瘦不下來呢？



親愛的，想要成功瘦肚子、甩開大肚腩，首先得先從認識肚子開始！人氣營養師高敏敏親自指點，四大肚型瘦身法則，去除小腹、鮪魚肚（士啤呔）原來飲食也要不一樣！

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鮪魚肚（士啤呔）

要成功瘦肚子，必須得先辨別自己屬於哪種肚型！首先第一種：鮪魚肚！鮪魚肚最顯著的特徵在於觸感捏起來軟軟垂垂，且一坐下來肚子會呈現兩到三層肉堆疊，甚至體態呈現扁肉。這樣的肚型最主要成因，就是食用過量大魚大肉，同時缺乏蔬果攝取！營養師建議，想瘦鮪魚肚，可以先從「調整蔬果攝取量」開始，像是每天蔬果579、肉量不吃超過1.5個手掌大小，效果會比節食更有感喔！

小腹肚

多數女性最困擾的莫過於「小腹」！明明體態纖瘦，且有著規律的運動習慣，「小腹」總是最難瘦的部位！而小腹最主要特徵，就是腰部平坦但肚臍以下的腹部突起，然而引發小腹脂肪囤積的原因有三點，第一：長時間便秘；第二：久坐；第三：經期不順、慣性喝冰飲！針對小腹，營養師分享，可以加強運動、多吃蔬果、增加飲水量，並且最重要的，是著重於經期前中後的調理，便可獲得顯著的改善！

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啤酒肚

第三種肚型，則常見於男性身上！啤酒肚對大的特徵就是，四肢、體態不胖，甚至纖瘦，但肚子特別大，坐下來還會呈現圓滾滾的球狀！啤酒肚的引發主因，就是過量飲酒、過度攝取加工食物，飲食種口味、攝取過多精製糖類。至於改善方法，營養師強調，除了「飲酒量」要減少之外，也要試著習慣吃「原型」食物，並戒斷含糖手搖飲料與重口味飲食，會比一昧地仰臥起坐更有效率喔！

壓力肚

最後一款肚型，則是現代人最常見的狀況！壓力肚的顯著特徵在於，肚子有著環狀游泳圈型的贅肉，連帶著腰間肉一起溢出，且不只肚子變大、體重也不斷飆升！形成壓力肚的原因，就是壓力導致賀爾蒙變化，促使食欲增加、脂肪堆積～面臨此種狀況，營養師提醒，可以先試著從生活作息調理開始，早睡早起不熬夜，並且多補充礦物質：鈣、鎂或色胺酸食物，同時搭配運動、整頓壓力與心情，在瘦身過程會更有感！

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