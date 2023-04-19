宋慧喬豆腐減肥法甩17kg？醫生破解5網路瘦身盲點：小心越減越肥

為什麼學了宋慧喬的豆腐減肥法，沒瘦反胖？？來聽聽醫生揪出關鍵！



最近和朋友討論的話題絕對少不了：你追完《黑暗榮耀2》了嗎？女主角宋慧喬突破過往的氣質甜美形象，在劇中飾演從小被五人幫霸凌的文同珢，長大後精心佈局復仇大計，看完第二季完結，真的只有「爽」字能形容！今年41歲的宋慧喬，不僅演技大獲好評，逆齡的美貌及纖瘦的體態也備受關注，之前就曾分享靠豆腐減肥法維持身材，最近這個方法又被拿出來討論，但一般人適合跟著做嗎？為什麼有人跟風沒瘦反更胖？

家庭醫學科專科李唐越醫生這次特別針對網路流行的5個瘦身方法提出見解，想要有感瘦不復胖，趕快跟著來看看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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網路人氣減肥法

1. 宋慧喬豆腐減肥法

剛出道時的宋慧喬，體態偏肉還有著嬰兒肥，而這幾年很明顯發現：喬妹變瘦了！整個人也更有女人味。她分享過自己的減肥方式是早餐和午餐只會吃8分飽，晚餐則只吃豆腐，靠著這樣的方式甚至還瘦了17公斤。

2. 綠茶咖啡減肥法

由日本一位醫生作家所提出的「綠茶咖啡減肥法」，方法是將綠茶和咖啡以1:1混合，每日三餐飯前飲用一杯約250～350mL，號稱一個月可以瘦6公斤。對此李唐越醫生表示，如果本身有貧血的妞妞，不建議喝太多的綠茶，會影響鐵質的吸收，讓貧血的狀況越嚴重。再來是，咖啡因加上茶鹼，其實對腸胃道是很大的刺激，若是腸胃道、胃不好的妞妞，更要避免這樣狂喝茶或咖啡，特別是空腹的時候喝。

另外還有一個也是很常聽到的「黑咖啡減肥法」，也就是在早餐後，或是運動前大量的喝黑咖啡，但過量的咖啡因，會產生心悸、手抖、噁心等不舒服的症狀，甚至會刺激壓力賀爾蒙的分泌，反而對減肥沒有幫助喔！在減肥期間，當然還是可以喝黑咖啡，但要注意喝的頻率跟量，不要照三餐喝，過量反而對身體不好。

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3. 豆芽菜減肥法

奪下第59屆金馬獎影帝的黃秋生，就曾分享靠豆芽菜減肥，一個月瘦了15公斤，相當於平均2天就減1公斤！吃的方法則是早午晚餐都吃炒豆芽菜，不吃其他碳水化合物，李唐越醫生點評這個減肥方式，第一個因攝取過多的非水溶性膳食纖維，會造成腸胃不舒服、胃痛甚至導致便秘，特別要提醒妞妞們，膳食纖維其實不是越多越好，吃太多可能影響礦物質如鈣、鐵吸收。比較健康的方式，建議把三餐中的其中一餐以蔬菜來取代，但記得不要單一蔬菜，像椰菜花飯就是不錯的選擇。

4. 蘋果減肥法

一日三餐都只吃蘋果，號稱1週可以減3～6公斤，其他也有類似的水果減肥法，像是香蕉、番石榴等等。這種執行方式，會缺乏其他的營養素，雖然會有感體重掉很多，但減掉的可能就是水分和肌肉，而不是脂肪，在身體沒有均衡營養下，身體很快就會再復胖。

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5. IU魔鬼菜單

正和李鐘碩戀愛ING的「國民妹妹」IU，過去也曾分享自己的減肥方法，看了菜單後只能說：好餓！早餐只吃一顆蘋果、午餐吃三個地瓜，晚餐只喝一杯牛奶（高蛋白飲品），對這樣的魔鬼菜單，李唐越醫生分析，這樣的方式短時間確實可以瘦，但屬於極低熱量減重法，通常是針對病態性的肥胖患者在醫護人員監督下才能執行，且會搭配其他營養素如維他命、礦物質、脂肪酸等，這樣的方式並不建議妞妞們自己執行。

家庭醫學科專科 李唐越醫生

現任初日診所、小宙醫學診所，專長：肥胖症、家庭醫學、慢性病（高血壓、糖尿病、高血脂、痛風等）、健康管理與諮詢、健檢異常報告追蹤、安寧緩和醫療。想知道更多健康減重的相關資訊，可以追蹤李唐越醫生-你的專屬減重醫生



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