網爆紅「1分鐘萬歲瘦身操」1個極簡動作　不足7日燃脂暴瘦全身

減肥方法｜夏天不少女生都愛穿小背心，奈何新時代都市女生工作繁忙，大多數是追求快速減肥瘦身法，今天為大家介紹內地爆紅的「1分鐘萬歲瘦身操」，簡單一個動作輕鬆踢走身上贅肉，無須任何器械，隨便任何場地也能輕鬆做到！



減肥方法｜台女體重曾高峰180磅+患病 靠3招逆轉甩肉兼重拾健康

內地爆紅「1分鐘萬歲瘦身操」由內地演員穎兒所設計，無須任何工具與瑜伽墊，簡簡單單坐著便能完成整套運動。這套瘦身操僅僅1個極簡動作，輕輕鬆鬆每天做100下，堅持7天即時瘦全身、瘦手臂、瘦肚子及瘦大腿，一起跟著以下教學做吧！

內地爆紅「1分鐘萬歲瘦身操」由內地演員穎兒所設計，無須任何工具與瑜伽墊，簡簡單單坐著便能完成整套運動。(red@若瑜歐尼呀)

內地女星產後逆轉成「最美辣媽」每日100下一周即見效

內地演員穎兒過去體重曾一度高達130斤，更被網民嘲笑為「真胖女主角」！後來到她誕下孩子後減至90斤逆轉成功成為「最美辣媽」。她在個人社交平台親自示範他所研發的瘦身操，她表示這一套瘦身操有效鍛鍊到手臂、肚子及大腿，瘦身減肥效果一流。

內地演員穎兒過去體重曾一度高達130斤，更被網民嘲笑為「真胖女主角」！(red@周五周六我是周沫)

「瘦身操」最吸引的地方是沒有地方限制、毋須任何工具輔助，平日睡前輕鬆做100下，基本上是坐著瘦。整套瘦身操絕對不會對關節造成任何負擔，對新手及討厭運動的人相當友好，絕對是懶人必備的運動。

後來到她誕下孩子後減至90斤逆轉成功成為「最美辣媽」。(red@周五周六我是周沫)

1分鐘萬歲瘦身操｜躺平地瘦身踢走脂肪

首先，雙腿跪著，再吸氣並收緊小腹，抬頭挺胸，放鬆肩膀，然後雙臂垂直抬起的同時，身體亦需要同步坐下。當雙臂從頭頂轉到後側時，身體要同步直立且雙臂跟上身要成一直線。緊記當身體坐下時呼氣，起身則吸氣，這樣才不會打亂節奏。

1分鐘萬歲瘦身操｜躺平地瘦身踢走脂肪(red@若瑜歐尼呀)

不少網民親自實測後都大讚瘦身操，穎兒給了一個小訣竅，新手者運動過程中緊記注意核心收緊，頸部需時刻保持放鬆，以防錯誤用力，這才是正確的「1分鐘萬歲瘦身操」。整套瘦身操每日做100下，合共不需5分鐘。短短7天內，輕鬆減走脂肪，而且有效於全身減脂。

新手者運動過程中緊記注意核心收緊，頸部需時刻保持放鬆，以防錯誤用力。(red@若瑜歐尼呀)

大家別輕看如此簡單的動作，上班一整天坐著不動，不如在晚上抽大概5-10分鐘來做瘦身操，堅持地做絕對能看到效果。