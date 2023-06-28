懶人減大腿｜拉筋也能瘦？日Youtuber授6個簡單動作　2週腿圍-5cm

對於長時間坐在辦公室的女生來說，下半身肥胖問題尤其常見，尤其大腿的肉肉非常難減。



不過，現在小編給大家介紹一組由日本YouTuber「HIKARIやで」示範的瘦大腿6個拉筋動作，只需每天在睡前堅持做5分鐘，短短2星期內就能讓大腿圍減少5cm，重現大腿縫，效果超明顯！現在就開始跟著示範做起來，重拾纖細的大腿，獲得自信～

6個瘦大腿拉筋動作，輕鬆找回大腿縫！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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瘦大腿拉筋動作

1. 放鬆雙腿

首先，躺平在瑜伽墊上，將雙腿抬起並緊貼牆壁，使下半身成90度角。這個動作可以輕輕擺動雙腿，同時輕拍大腿，讓腿部肌肉放鬆下來，為接下來的動作做好準備。

2. 伸展雙腿

接著，保持前一個動作的姿勢，你可以使用雙手輕輕按壓雙腿，由上至下進行按摩，動作持續約30秒。這樣的按壓動作可以進一步放鬆大腿肌肉，促進血液循環，為後續的運動做好準備。

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3. 大腿外側伸展

接下來的動作是大腿外側伸展。首先，將右腳抬起，盡量向左肩方向壓低，保持這個姿勢約30秒。然後換另一隻腳，將左腳壓向右肩方向，同樣保持30秒。這個動作能夠有效地伸展大腿外側的肌肉，增加靈活度，同時改善大腿線條。

4. 大字型伸展

接下來是第四個動作，稱為大字型伸展。躺在瑜伽墊上，盡量將雙腳張開至比肩膀寬的位置，這樣可以有效刺激到大腿內側的肌肉。保持這個姿勢，讓大腿內側肌肉感受到伸展和拉長的效果。這個動作有助於塑造纖細的大腿線條，同時提升腿部的靈活性。經常進行這個伸展動作，能夠有效改善大腿內側肌肉的狀態。

5. 提臀動作

接下來是第五個動作，稱為提臀動作。首先，將腳板踩著牆壁，然後不斷將臀部抬起，使身體呈現一個提起臀部的姿勢。你可以輕輕地將雙手放在兩側地下作為輔助。這個動作有助於鍛煉臀部肌肉，同時增強核心穩定性。通過持續執行這個動作，你可以改善臀部的線條和緊實度，同時提升下半身的肌肉力量。

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6. 髖關節伸展

接下來是第六個動作，針對髖關節的伸展。先俯臥在瑜伽墊上，然後將其中一隻腳向旁伸展，盡量讓大腿和地面保持平行。保持這個姿勢約30秒，然後換另一隻腳，同樣向旁伸展，持續30秒。這個動作有助於釋放髖關節周圍的緊繃感，同時增加下半身的靈活性。通過定期做這個伸展動作，你可以改善髖關節的柔軟度，減少下半身的僵硬感，同時促進身體的平衡和穩定性。

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