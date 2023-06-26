日本瘋傳扭腰瘦身操　30秒腰圍激減0․5公分　3步減走水桶腰麒麟臂

不愛激烈運動的妞妞有福了！奧運得牌選手、各大模特兒的健身教練高橋義人，研發了一套超簡單的「扭腰瘦身操」。



只要30秒就能提高新陳代謝、提升核心肌群，平均下來腰圍還能減少0.5公分，效果超級強。

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日妞都在瘋「扭腰瘦身操」

高橋義人這套簡單又有效的「扭腰瘦身操」，可以達到像50公尺衝刺一樣的刺激。透過扭腰配合手臂動作，可以同時動到手臂、腹部和背部贅肉，並刺激淋巴循環系統的起點「乳糜池」，促進淋巴循環，排出老廢物質、擺脫浮腫。重點是操作起來十分容易，三個步驟快筆記！

1. 張臂扭腰

第一個動作，先將雙腳腳跟併攏，臀部收緊、脊椎挺直，全身挺立一直線。張開雙手呈現一直線，兩手都比出數字「7」，以腹部力量左右搖擺骨盆，記得頭和腳都不要動，維持30秒，每次進行3組。

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2. 上下扭腰

第二個動作，保持剛剛立正姿態，將雙臂舉高到頭部上方，手指一樣用食指和大拇指比出數字「7」。接著用腹部力量開始扭腰，雙手手臂一手上、一手下持續動作連，一樣維持30秒，每次進行3組。

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3. 背部夾夾功

最後一個動作則是注重在背部，一樣維持直線站挺，雙手手心面相後方，手臂往後伸展，兩手夾緊、肩胛骨靠近，最好可以兩手十指緊握，再往同個方向擺動，腰部同步進行扭腰，持續30秒，一樣要做3組。

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