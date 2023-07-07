懶人減手臂｜睡前坐著做5動作　日做3分鐘告別麒麟臂　緊緻拜拜肉

又到了要穿背心出門的日子！但，覺得自己的手臂還是肉的無法見人嗎？



懶得運動的你，非常適合日妞最近最愛的「睡前懶人手臂操」，只要坐著做就能輕鬆瘦手臂，或者是邊追劇的時候邊做以下幾個動作，只要認真做就能找回你遺失已久的纖細手臂囉！

懶人睡前瘦手操5個動作，再見ByeBye肉！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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睡前懶人瘦手操

1. 畫圈瘦手臂

這招算是第一個暖身運動，將雙手放置在肩上，然後挺直手臂後往前畫圈10下後，再往後畫圈10下。記住在做的時候手臂的部分都要打直，才能有效的鍛鍊到手部肌肉哦！

2. 扭轉手臂

將雙手打直後，利用手臂力量扭轉手臂，可以往前轉15次，再往後轉15次。可別小看這個動作了，邊轉的時候邊保持手部平衡，其實也會默默地出到力量，這時候就可以感覺到手臂有點痠痠的感覺，這就是蝴蝶袖正在離開你的證明！

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3. 扭轉拍動手臂

這個動作為第二個動作的加強版，如果扭轉手臂對你來說還是沒有運動到的感覺，那接下來這個動作就是邊扭轉手臂，邊上下拍動，像是自己有翅膀一樣。往前往後各30秒，就完成這組動做了。

4. 展翅手臂

做完第三個動作後，緊接著進入這個揮動手臂的動作，將第二招扭轉手臂停止，然後純粹的上下揮動手臂，這個動作在做的時候一樣要保持手臂的打直！這樣揮動才會有瘦到手臂的效果，只要撐10秒這個動作就完成了。

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5. 後拍動手臂

最後這組動作是將雙手伸至背後，手臂打直後再背後拍動雙手，盡可能的讓雙臂可以越近越好，這動作可以有效幫助我們受到內手臂的位置，有時候穿無袖的時候手臂貼緊身體，都會覺得肉要溢出來的話，透過這個動作可以有效的改善哦！

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