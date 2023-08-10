BLACKPINK｜Lisa性感比堅尼靚相曝光　即學4招修身秘訣練成好身材

撰文：阿言
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韓國人氣女團Blackpink憑著高顏值、火辣身材、強勁舞蹈實力，成功俘虜全球紛絲。日前4位成員發文並貼上合照慶祝成團7周年，以感謝粉絲們長年支持。「人間芭比」LISA昨晚亦在個人社交平台大曬旅行靚相，更激罕地曝光超性感比堅尼照，超吸睛!

樣貌甜美標緻的LISA身高167cm，體重只有約45kg，擁有逆天大長腿加上凹凸有致的身材，「亞太區百大美女」的冠軍寶座實至名歸。在最新IG貼文中，她曬出靚人靚景旅行照。圖中可見，LISA身穿白色短款綁帶恤衫配Celine牛仔短褲，露出小蠻腰，完美展現青春活力。

除此之外，她更貼出一系列身穿淺綠色綁帶比基尼水著照，大派福利。正面戲水照，配上招牌甜美笑容，可愛又迷人。背面照更曬出玲瓏浮凸好身材，散發骨感美，一班睇到心心眼的網民更留言大讚Fit爆。

即睇LISA靚相

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LISA Keep fit有計 自爆練成螞蟻腰貼士

（IG＠lalalalisa_m）

其實LISA的20寸纖腰曾成為網民熱話之一，她亦曾在內地選秀節目《青春有你2》透露自己從不絕食，以健康方法練成黃蜂腰。

1)　勤做運動塑身

身為女團的領舞擔當，雖然LISA每天排舞練舞活動量極高，但私底下她亦熱愛運動，如普拉提（Pilates）、立槳衝浪（Stand Up Paddle）、拳擊等。除提高身體柔韌度、促進血液循環之外，更可訓練核心肌肉群，收緊身體線條，變得更結實。

2)　運動量大過卡路里攝取

由於運動量極大，LISA曾指練舞12小時後再會加操3-4小時，加上有普拉提修身，所以她表示從不忌口及節食，更不用擔心致肥。

3)　少食多餐

LISA表示採用少食多餐方法可有效控制食慾。因為縮短餐與餐之間進食時間，就可減低飢餓感，亦更易計算每餐的卡路里。

4)　攝取蛋白質及水份

LISA指在舞蹈訓練後，多數會飲排毒果汁及足夠的水，一來促進新陳代謝，二來防止脂肪積聚。另外，多進食高膳食纖維及蛋白質食物，既可增加肌肉量，亦可提升飽肚感。
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