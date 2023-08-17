明星保養｜50歲陳慧琳時隔7年再辦巡演　少女外表獲激讚凍齡有術

陳慧琳(Kelly)早前宣布正式展開世界巡迴演唱會，近日更上載數張靚相，相中穿上露膊黑色貼身裙的Kelly身型Fit爆，完全不像50歲，獲網民大讚凍齡有術，即睇Kelly最新照片及保養秘訣。



自2015年《Kelly Let's Celebrate世界巡迴演唱會》後，時隔7年Kelly再次舉行世界巡迴演唱會，令不少歌迷感到期待。她日前更隆重宣布9月30日至10月1日在澳門舉行第一場《陳慧琳Season 2 演唱會》。

網民大讚凍齡有術。(圖片來源:(kellychenwailam@instagram)

已為兩子之母的Kelly曾笑言在疫情幾年間發胖了不少，完全不敢磅重。不過由最新發文可見，她身穿黑色露膊貼身裙配短靴，並綁起頭髮加上髮夾，大曬長腿和凍齡身材之餘又擺出心形手勢，充滿少女心。

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4大逆齡保養秘訣

即使年過半百，在零修圖和無濾鏡情況下，身材纖細皮膚白皙緊緻，其保養得宜的極致程度令人震驚不已。陳慧琳曾自爆是個「小肥妹」，為減肥更試過一天只食一餐，結果弄巧反拙。因此，她由飲食健康、運動、護理方面入手，由內至外均衡攝取營養，塑造身形線條同時亦保持皮膚年輕彈性。

不煙不酒 均衡飲食少吃多餐

Kelly凍齡秘密在維持身體有全面均衡營養。(圖片來源:(kellychenwailam@instagram)

除嚴格執行不吸煙不飲酒外，kelly平日喜歡在家中下廚，特別選擇有機、富含礦物質、維生素、蛋白質食材，如蔬果、魚類等。同時，控制油鹽份量，減少攝取高熱量等油膩食物。她亦常在社交平台分享自己的飲食餐單，以少肉多菜為主，保持健康體態。

多飲水 最愛水果美顏水

陳慧琳保養｜Kelly自製「水果美顏水」排毒。(圖片來源:(kellychenwailam@instagram)

天生麗質亦要後天努力保持好膚質，kelly曾表示每天飲足2000cc水份，促進代謝功能。而她亦推薦大家自製水果美顏水，當中包括檸檬、薄荷葉、士多啤梨、藍莓等，既可吸收豐富維他命C，又可有助排毒美白，維持身體代謝功能。

勤做有氧運動 保持好氣色好心情

Kelly熱愛做運動Keep Fit。(圖片來源:(kellychenwailam@instagram)

眾所周知Kelly熱愛跳舞，更經常在演唱會大顯身手。私底下，她亦常健身、做普拉提斯、瑜伽、跑步、游泳等運動。不但提升身體柔韌性、平衡感及強化核心肌肉力量，更有助塑造結實線條。另外，運動過程中釋放安多酚可使人心情輕鬆愉悅，減少焦慮抑鬱機會。

重視深層清潔 愛用熱毛巾敷臉

Kelly十分重視妝後護理。(圖片來源:(kellychenwailam@instagram)

藝人需要經常化妝、卸妝，容易令皮膚變差。Kelly曾分享若要保持肌膚白皙水嫩，卸妝後必須徹底深層清潔肌膚。最為重要是在塗抹保養品前，用溫熱毛巾敷臉約1分鐘，可促進臉部血液循環及打開毛孔，讓肌膚更有效吸收後續護膚品。

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