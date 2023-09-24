告別蒜頭鼻不用整容P圖做醫美　3大必學縮鼻翼按摩操按出精緻高鼻

每當見到明星相片都羨慕別人鼻樑又高又挺，鼻型精致小巧？其實不用靠「P圖」，亦不用花錢靠醫美都能令鼻子變小！美妝博主圓湘琴子日前拍片分享3大精選縮鼻翼操，零成本就可以告別鼻樑低鼻翼又闊的「蒜頭鼻」，愛美的你必學！



在影片中，美妝博主圓湘琴子表示自己搜羅全網大大小小的縮鼻翼方法，最後成功找出三個真正有效縮鼻技巧，適合各種鼻型之餘，勤加練習亦有明顯改善效果。分別為日本爆紅鼻翼按摩操、張予曦瘦鼻操及Kardashian 面部瑜伽。步驟簡單，大家不妨試試！

美妝博主圓湘琴子教大家不用修圖、化重妝下，都可以有精緻高鼻。(圖片來源:圓湘琴子@小紅書截圖)

1）日本爆紅鼻翼按摩操

先將左手大拇指放在鼻樑側邊上半部份，然後向上用力推。同時間，右手食指壓著另一邊鼻樑，固定用力做30秒。完成後，反方向做30秒。記得必須用大拇指和食指按壓鼻樑用力推，維持30秒即可。

2）張予曦瘦鼻操

首先捏着鼻子，再發出「喔」的聲音，直至氣吐完為止。建議這套動作重複做6次，能夠訓練鼻子外邊側角，讓側門角度看起來鼻子更加小巧。

3）Kardashian 面部瑜伽

首先，兩隻食指輕壓鼻頭，然後向上按壓鼻頭，維持這個動作5秒。曾教授Kardashian家族瑜伽的導師Koko，建議大家重複這套動作五次，提高鼻樑改善鼻型之餘，更有助抗衰老。

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