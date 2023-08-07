三伏天養生之道 以袪寒為主達至「冬病夏治」附3款三伏天湯水食療

三伏天往往與天灸相提並論，透過在穴位上敷貼溫熱藥物，借用夏日旺盛的陽氣以袪寒，以治療冬天發作的慢性疾病尤佳，從而達到「冬病夏治」。

本文作者：博愛醫院黃子欣醫師



三伏天在夏秋交際之時、小暑至處暑之間，為最炎熱的時節，每十天為一伏。夏為火，秋為金，金秋之氣欲起，卻被夏日餘火抑而藏伏。今年三伏天的初伏：7月11日至7月20日、中伏：7月21日至8月9日、尾伏：8月10日至8月19日。

由於陽氣升發，腠理開泄，氣血趨向體表，人體精氣易外泄。因此三伏天為養陽的好時機，陽氣充沛則正氣旺盛、身壯力健。

三伏天養生之道



1. 注意溫差，避免感冒

在外艷陽高掛，室內則冷氣不間斷。當小孩玩耍後滿身大汗，腠理大開，又對著冷風吹，寒氣容易直中而受寒感冒，故汗出後需及時擦乾，或更換衣服，並避免冷氣直吹胸口、頸背。冷氣溫度宜保持24-25度，避免小孩因室內外溫差太大而出現傷風感冒的表現。另外要適度開窗，保持空氣流通。每天至少開窗2次，每次15-30分鐘，並定期清洗冷氣機。

2. 少食生冷，注重健脾

天氣炎熱又食慾不振，大家都喜愛吃點冰涼食物如冷飲、冰品、沙拉，這些會使脾胃功能更差，腹痛、腹瀉隨之出現。又因三伏天暑濕重，濕困脾胃加上小孩脾胃虛弱，則出現食積的情況。所以切忌貪涼而過食生冷，少食甜食、辛辣、油膩食物，宜吃清淡及易消化的食物。如當令的瓜果類水分充足或椰子水等可清利暑熱，可偶爾吃點粥發汗解暑，山藥、茯苓、白朮、山楂、麥芽、白扁豆、蓮藕、薏苡仁等健脾利濕消食的食材，可在飲食中酌加使用。

3. 適度運動，微微汗出

暑假期間父母安排各式課外活動時，宜避免中午（11點至15點）外出進行劇烈運動，早上或黃昏天氣稍涼時更為合適。小孩可選擇游泳、慢跑、體操，老年人則可選擇散步、太極拳。戶外活動時要注意防曬、補充水分，以及充足休息，避免脫水、中暑。同時不要害怕流汗，天熱適當汗出可使氣血通達，避免熱鬱體內而中暑。

4. 以靜養心，心情平和

天氣悶熱，難免心情煩躁、情緒波動和心煩不安，小孩應避免日間過量或刺激運動，因為過於疲勞時心氣散渙會影響睡眠。避免責罵小孩，宜耐心溝通，靜心凝神、怡情少思，放鬆心情並減少壓力。

三伏天食療推介



1. 雙色豆薏米小米粥 (3人)

材料： 赤小豆20克、綠豆20克、薏米30克、乾淮山30克、小米30克、鹽/糖適量

功效：健脾開胃，清熱利濕

做法：

1. 將材料淘洗乾淨，並加水浸泡半小時。

2. 鍋中加入1.8升水，先大火煮滾水，放入已浸泡材料再煮滾後轉細火。

3. 煮10分鐘攪拌一次，煮60分鐘左右至變稠，加入鹽或糖調味即可。

**注意：孕婦慎用。

雙色豆薏米小米粥

2. 參雞湯(3人)

材料：人參一條、春雞一隻（約400-500克）、銀杏5粒、雞心棗5粒、栗子8粒、蒜頭2瓣 、糯米45克、蔥段適量、鹽適量

功效：補脾益肺、生津養血

做法：

1. 將糯米洗乾淨後放入碗內，加入水浸泡至少一個小時。

2. 將材料裝入雞肚，再將雞腿處用棉繩綁緊或雞屁股處竹籤封好，以免食材掉出。

3. 將整隻雞放入鍋中，鍋中加水2升，並放入剩下的材料。

4. 燉煮 2 小時， 撈去浮在雞湯上的油脂，再加入蔥段、鹽即可。

3. 百合鴨湯 (4人份)

材料：新鮮百合2個或乾百合45克、蓮子30克、陳皮兩片、老鴨半隻，約1公斤、薑 5片、紹興酒、鹽少許

功效：清熱安神、滋陰補虛

做法：

1. 老鴨洗淨切塊汆水，百合、蓮子洗淨，陳皮浸軟刮瓤，薑切片備用。

2. 鍋中加入3升清水煮滾，放入老鴨、百合、蓮子、陳皮、薑，大火煮滾後，加入少許紹興酒。

3. 轉中小火煲兩小時，最後放適量鹽調味即可。

百合鴨湯

《本文資料由博愛醫院黃子欣醫師提供》