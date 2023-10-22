上班族月經失調/生暗瘡是疲勞過度警號　6招自測症狀正視身心健康

工作過勞/超時工作｜都市人長期處於高壓之下，加上平日工作繁忙，亦沒有時間好好調整身心，結果將疲勞不斷累積。或許大家會認為只需要休息多一點就可能解決疲勞問題，其實「疲勞過度」影響深遠，嚴重的話可導致猝死！健康醫聊團隊healthtalkhk最近分享了疲勞過度的六項症狀，大家不妨自測一下，提醒自己及身邊人及早正視問題，適當地預留時間休息，愛錫自己身體才可走更遠！



香港人以勤勞見稱，工時過長已是生活常態。工聯會在6月發表調查顯示，有近85%受訪者屬於過勞，更有逾三成出現記憶力及專注力下降，亦有七成人需要加班。「疲勞過度」對心理及生理都造成負面影響，嚴重的話更可能猝死。

因此，好好留意自己的身體情況，適時休息，尤其重要。那到底怎樣才算「過度疲勞」？健康醫聊團隊healthtalkhk近日發文，並整合出專家指出「疲勞過度」的六項症狀，大家是時候自測！

每日工作繁忙，有機會疲勞過度而不自知！(www.freepik.com)

6項症狀檢視疲勞過度

疲勞過度症狀1｜專注力及記憶力下降

長時間精神緊繃，用腦過度，思考能力、專注力、記憶力、認知能力等都會變差。例如：心算越來越慢、常常忘東忘西。長久下去，更可能影響上學及工作表現。

疲勞過度症狀2｜身體出現各種疼痛

心理壓力大時，血壓、心跳、腎上腺素升高，加速循環系統的運轉，而肌肉也會處於緊張狀態。正如一台電腦，長期高度使用，便容易消耗，同樣地，過勞的身體不免會出現各種痛症，例如喉嚨痛、肩頸痠痛、關節腫痛、腰痛等等。

疲勞過度症狀3｜消化系統異常

焦慮情緒會影響胃部及腸道健康，有些人可能出現「胃焦慮」或「胃敏感」的情況，繼而引發消化不良，腸道蠕動減慢，導致食慾不振、便秘等情形。不只引起食物堆積腸胃令食物發酵的酸臭味從口湧出，亦會影響營運吸收。

疲勞過度症狀4｜易長青春痘及其他皮膚問題

精神壓力會影響免疫系統，免疫能力下降時身體將不時出現炎症，加上工時長壓縮睡眠時間，面上便容易長出痘痘，又或是出現如濕疹的皮膚問題。

疲勞過度症狀5｜有胸悶、胸口痛問題

心理壓力大，部分人會感到胸口悶，呼吸不暢順。也有人因情緒緊張不安而失眠，造成自律神經失調，出現心口痛。除此之外，過度疲勞的人罹患心血管疾病的風險增加，因此胸悶、胸口痛有可能是心臟病的徵兆，需多加注意。

疲勞過度症狀6｜月經失調

過勞之下，多數睡眠不足、睡眠品質不佳，而且容易積聚負面情緒，因而影響荷爾蒙分泌，造成月經不調。在中醫角度而言，長時間的勞累損害腎氣，思慮太多傷害脾氣，影響衝脈和任脈兩條經絡的氣血，便會出現月經失調。

醫生建議，一旦發現以上症狀，請放慢腳步，給自己多一點休息時間。同時，應保持充足睡眠，並養成三餐定時的飲食習慣，還要有固定的運動習慣，多伸展緊繃的肌肉。也請不要忘記定期身體檢查，及早發現，及早醫治。

(資料來源：文章獲健康醫聊團隊healthtalkhk授權轉載。)