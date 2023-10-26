上班族易失眠皮膚差情緒不穩　18種必食減壓食物:香蕉/豆腐/雞胸

減壓/心理健康｜上班族工作壓力大，有時候日做夜做，完全沒有時間好好調節自己心情。除了下班抽時間做運動、購物享受「Me time」之外，我們更可以在日常三餐多進食「減壓食物」，健康之餘，亦有助改善情緒。健康醫聊團隊healthtalkhk最近分享了18種減壓食物推介，大家不妨試試!



都市人生活、經濟壓力大，加上飲食不定時，甚至有時候暴食暴飲，容易心煩氣躁、情緒失控。健康醫聊團隊healthtalkhk近日發文，並整理出台灣營養師劉怡里建議，指出平日可選擇含高鉀、花青素、多巴胺等食材的減壓食物，配合保持多飲水，有助減低爆煲或患上情緒病的機會。

大家可以多進食抗壓食物，為自己身體打打氣! (www.freepik.com)

營養食材推薦1｜高鉀

香蕉好處非常多。(www.freepik.com)

壓力情緒上升，血壓容易跟隨上升，除減少高鹽食物外，建議可補充含鉀量高的食物，幫助鹽分代謝，放鬆血管，食材如菇類、空心菜、牛蒡、韭菜、香蕉及香瓜等。

營養食材推薦2｜花青素

藍莓抗氧化能力強，更可護眼。(www.freepik.com)

情緒欠佳時，往往影響作息與睡眠，皮膚狀況亦不會好，這時候可補充含豐富的花青素的紫色食物。可讓皮膚血管健康有彈性。食材如藍莓、茄子、桑葚、葡萄、紫蕃薯、黑米、黑豆等。

營養食材推薦3｜多巴胺

三文魚含有大量Omega-3脂，可降低患心臟病風險、抗憂鬱、抗發炎。(www.freepik.com)

一種大腦的神經傳遞物質，當多巴胺不足，人類會感到疲勞、抑鬱、專注力下降，嚴重時會影響睡眠，飲食可以多攝取酪胺酸成分高的食物，可順利合成多巴胺。食材如香蕉、雞胸肉、三文魚、豆腐、南瓜子、牛奶等。

營養師：多飲水更助減壓

劉怡里提醒，水分有助身體新陳代謝，當身體處在高壓或煩躁時，很容易產生自由基，造成身體慢性發炎，所以足夠的水分是身體抗壓抗發炎的必須品，心煩氣躁時，飲杯涼開水、慢慢喝，這樣會感受到身體壓力釋放。

除選對食物，也可做一些讓自己放鬆的小物品，像精油、香氛等，甚至換換家中擺設，穿上明亮色彩舒適的衣服，做一些伸展運動、靜想、聽音樂，這些活動也可讓情緒舒緩。

(資料來源：文章獲健康醫聊團隊healthtalkhk授權轉載。)