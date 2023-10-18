臉型 x 瀏海速配公式：方臉適合波浪側分、圓臉選這款視覺顯瘦2倍

每次看到減齡的瀏海造型就好想嘗試看看，卻又擔心剪完大翻車嗎？



其實關鍵就在於要根據臉型選對瀏海，每一種臉型都各有優缺點，選對了瀏海，反而更能放大優點、修飾缺點。

今天就教大家如何根據臉型選擇瀏海，讓圓臉、方臉、長臉都能找到命定髮型！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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圓臉適合瀏海：公主切瀏海

身為圓臉的你，每次一照鏡子看到肉肉臉頰、雙下巴就很厭世嗎？推薦這款「公主切瀏海」直接解決你的煩惱，落在臉頰兩側的寬瀏海，能瞬間把肥肉隱藏起來，修飾圓臉的肥胖感，再搭配長直髮更是達到瞬間瘦臉2倍的視覺效果。

方臉適合瀏海：波浪側分瀏海

方臉女孩最大的缺點在於臉部稜角感過重，這時候就很適合選用波浪側分瀏海，透過自然曲線來修飾，像是舒淇就是最佳的例子，多了瀏海顯得更嫵媚撩人、五官也變得更立體。

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菱形臉適合瀏海：八字瀏海

如果你是顴骨高、上寬下窄的菱形臉，不妨可以試試「八字瀏海」兩側S字弧度可以很好地遮住寬顴骨，不想變成麵包超人選這款就對啦！

長臉適合瀏海：漫畫齊瀏海

長臉女孩的臉型偏長、額頭高，如果少了瀏海修飾，反而會因為面部留白過多，顯得有些呆版，活潑可愛的「漫畫齊瀏海」正是你的命定瀏海，能視覺縮短過長的臉型，堪稱是馬臉救星無誤！

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鵝蛋臉適合瀏海：眉上瀏海

如果你是基因中六合彩的鵝蛋臉，那恭喜你！其實多數的瀏海類型都很適合你，而且就連考驗顏值的眉上瀏海也難不倒，還能讓眼妝、眉彩的存在感更明顯，凸顯妳精緻小巧的五官！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】