減肥｜吃對早餐瘦更快！空腹吃5款食物燒脂效果加倍：粟米、雞蛋

經過一個晚上的睡眠，人體內的能量已經被消耗得差不多了，代謝也處於低迷的狀態，這時選對早餐就非常重要.



只要攝取正確的食物，就能刺激一整天的新陳代謝，加速脂肪燃燒，對減肥有很大的幫助喔！而且早上空腹吃這五種食物，減脂效果更好！

5款幫助減肥的早餐選擇，快一起來看看到底有哪些食物吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

一、水分

起床後空腹喝300~500毫升的溫水，建議大口喝，可以加速腸道蠕動，喚醒一天的消化系統，多喝水也可以控制食慾，但要避免在睡前2~3小時喝大量的水，否則隔天會水腫喔！

二、優質蛋白

早餐可以吃1~2顆蛋，並搭配一杯豆漿、乳酪或低脂牛奶。早上攝取足夠的蛋白質有助於增加飽足感，減少對其他高熱量食物的飢餓感。

同場加映：減肥纖腰食物｜7種低卡高纖蔬菜 提高代謝率、有效燃燒體內脂肪（點擊放大瀏覽）▼▼▼▼

+ 10

三、優質碳水

可以選擇粟米、番薯、南瓜、全麥麵包或燕麥片，這都有助於提供能量，同時也不容易引起血糖快速波動，可以延長飽足感時間。建議以原型食物為優先攝取！

四、維他命和膳食纖維

水果蔬菜二選一！蔬菜的話可以選擇綠葉蔬菜，像是菠菜、西藍花等；水果的話則可以選擇低糖水果，例如藍莓、士多啤梨或火龍果。蔬果不但提供豐富的纖維和營養素，同時也能幫助控制總熱量的攝取！

同場加映：減肚腩｜宿便腩簡單測！日醫授1動作清宿便 解決便祕小腹秒減3kg（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

五、優質脂肪

如果沒有攝取脂肪，以上食物都很難被身體吸收，所以建議在早餐中加入一把核桃、杏仁或腰果，才能幫助營養吸收。

早餐最主要的作用就是提供能量、維持健康和平衡營養素。吃早餐是很重要的事，千萬不要認為少吃一餐就會變瘦，如果不吃早餐，代謝變慢的話也可能越減越肥喔！

延伸閱讀：

Makiyo恢單後狂瘦22公斤！直播賣衣瘦回少女腰！直言減肥方法「很地獄」

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】