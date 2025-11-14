立冬2025｜天氣急降原來已立冬！中醫授4招「立冬保養法」 免生病

【立冬/養生】氣溫忽然急降！受一股強烈東北季候風影響，天文台更預測下周二（11月18日）市區氣溫急跌8度。大家除了注意保暖外，想擺脫冬天憂鬱、沒精打采、嗜睡的情況，今次「01女生」特意邀請道德善堂註冊中醫師兼廣州中醫藥大學中醫學學士 張偉良中醫師為大家解答相關的疑惑，了解到立冬應該如何養生、調理身體。



每年新曆的11月7日或8日，即是二十四節氣之一的立冬。曆書記載「冬者終也，立冬之時，萬物終成，故名立冬」，古籍《月令七十二候集解》也記載「冬，終也，物終藏也」，立冬正正代表著冬季的來臨，大地開始封凍，天氣漸冷。

根據中醫角度而言，節氣轉變亦伴隨相應的養生方法，要根據季節變化調整養生方法，以遵循自然規律；例如立秋天氣乾燥，需要滋陰潤燥、養肺護肝，立冬晝短夜長、天氣轉寒，我們更需要多加注意保暖、避免熬夜，建立規律作息，以免生病。

立冬2025｜天乾氣燥容易病？（《藍色大海的傳說》劇照）

立冬養生需注意保暖防燥 4方面著手「滋陰潛陽」

古語云：「立冬一日，水冷三分」」，立冬代表寒氣重，身體容易引起感冒、咳嗽及其他健康問題；故此我們需要養精蓄銳、補充元氣，避免陽氣流失引起不適。張醫師指想把握立冬養身的話，應該在飲食，起居，運動，情志等方面調整。

對於飲食方面，張醫師指立冬之際應該「滋陰潛陽」，多食含有豐富蛋白質、維生素的食物去提高人體抵抗力，例如牛肉、羊肉、雞蛋、魚類及核桃等。另外搭配涼性、性味甘平的蔬菜、水果，例如梨、蘿蔔、大白菜、柑橘等達到清熱排毒。而最為重要的是，立冬切記食用過量辛辣、油膩、寒濕類食物例如辣椒，海鮮等。

立冬之際應該「滋陰潛陽」（《舉重妖精金福珠》劇照）

起居方面則應該早睡晚起，因為早睡能夠保養陽氣、保持身體熱能以避免嚴寒。而晚起則為了躲避嚴寒，減少冷空氣對身體的刺激，張醫師提醒心血管疾病的患者特別需要注意防寒保暖、適當增減衣物。

運動方面，因為過份激烈運動易傷元氣，另外一冷一熱容易受寒，所以立冬時不應過度或大汗淋漓。張醫師提醒適量的散步、慢跑、瑜珈、太極拳等輕微出汗的運動較佳，輕微出汗能夠調節人體生理功能、改善微循環、促進新陳代謝、改善神經系統功能從而提高免疫力。

立冬養生需注意保暖防燥 （《可疑的家族》劇照）

最後，情志方面立冬調養應該多為收藏，張醫師建議大家多參與娛樂活動，陶冶性情，以保持精神平靜，使體內陽氣得以潛藏，提醒大家避免情緒緊張、易怒、抑鬱等。

4大立冬保養法：美容覺/保濕/按摩/美容食物

除了日常生活中著手養生外，張醫師亦指女生們在立冬之際亦可以參考以下的「立冬保養法」，從而起到事半功倍的效果。

對於身體皮膚的保養，最天然、最有利益的補養方法莫過於美容覺！張醫師提醒大家要珍惜黃金時段不熬夜、改善皮膚狀態，好的美容覺的時間是晚上10時到凌晨2時，因為這段時間體內的新陳代謝正正最發達、是調整體內的好時機。

另外，冬季洗澡避免用上過熱溫度，洗澡時間亦不應超過15分鐘，因為容易將肌膚內部有用的油脂洗掉，變相肌膚就失去了保護，容易受傷。洗澡後亦應用上潤膚品、乳液等為身體提供滋潤，減少皮膚水分的流失。

中醫授4大立冬保養法！（《女神降臨》劇照）

而且冬季天氣乾燥，皮膚容易出現乾燥的情況，女生們可以在室內使用加濕器，增加空氣濕度，以免皮膚過度乾燥。另外，亦應多補充水分，多飲水、多喝湯水以及多進食一些補水的食物，例如白蘿蔔、奇異果、綠豆芽等。張醫師提醒冬季飲用紅茶、普洱茶、玫瑰桂圓茶等都有暖身以及美容功效。

若果在日常生活中著手後，身體仍然疲倦重重的話，大家可以利用按摩以作刺激穴道，促進新陳代謝；張醫師建議大家可以多按摩腰部、頭部及足底。

資料來源：德善堂註冊中醫師兼廣州中醫藥大學中醫學學士 張偉良中醫師