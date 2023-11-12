月經飲食｜營養師推經期3階段飲食法　有效舒緩經痛水腫/穩定情緒

經期調理/經痛｜在月經來潮時，女士們不論在身理，還是心理都會出現變化，例如：水腫、經痛、情緒波動、容易疲累等。除了保持足夠休息之外，飲食調理亦可有助改善生理期種種不適。台灣營養師高敏敏近日分享月經前中後期三階段飲食法則，當中包括營養素補充、食材推介、飲食禁忌等。即睇營養師建議，齊齊擺脫月經不適症狀，拒絕做EMO！



相信不少女生都知道月經來潮時，飲食適宜以清淡為主，切忌進食生冷食物。不過想更有效地好好進補，舒緩經期難受感覺，其實可以參考以下建議。台灣營養師高敏敏經常在個人社交平台發文，分享食物營養、卡路里、保健品好物推介等。最近，她分享月經前中後三階段不同的營養素需求及飲食建議，避免造成經痛加劇情況之餘，更能調整身心狀態，跟經期和平共處。

月經飲食法則1｜經期前補鈣、蛋白質

經期前，可多進食三文魚。(www.freepik.com)

由於月經來潮時，會出現代謝變差、水腫的症狀，而心理狀態也較容易有焦慮、情緒起伏大、注意力較差的狀況。高敏敏建議多補充好的蛋白質、鈣、鉀、色氨酸及膳食纖維，如多進食香蕉、蔬果、紅豆水、三文魚、雞湯及鈣質等，可以幫助平穩心情、維持排便順暢。

月經飲食法則2｜經期中多食莓果、薑類

莓果類 (www.freepik.com)

月經來時，容易有腹部悶悶脹脹、經痛、頭暈頭痛的情況，有些人也會有軟便、拉肚子的情況。建議多補充鈣質、薑類、莓果類及含果膠食物。因為薑類可以幫助改善手腳冰冷，而莓果類可以排除私密處滋生細菌。如果容易排出軟便的人，可以吃含果膠食物，幫助令大便成形。一般而言，建議多吃薑汁紅豆湯、藍莓、薑絲蛤蠣(蜆)湯、芝麻牛奶、黑巧克力及蘋果。

月經飲食法則3｜經期後補鐵質、維他命C

奇異果 (www.freepik.com)

經歷了7天的辛苦，這時候要好好補充經期時流失的鐵質、營養素。因為這時候把身體顧好了，下一次的經期就會更順暢。建議多攝取鐵質、維他命C，如:鴨血、牛肉、紅莧菜、奇異果、四物飲、芭樂等。

月經飲食法則4｜忌食油炸、寒涼食物

高敏敏貼心提醒女生們，經期要注意身體保溫，好好照顧自己。(圖片由台灣營養師高敏敏提供)

除了經期前、中、後多補充營養之外，也要少吃高糖高油食物、甜點、炸物、辛辣食物、酒類、生冷食物。

(資料來源：文章獲營養師高敏敏授權轉載。)