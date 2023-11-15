減肥餐單｜食足3餐也能鏟肉12公斤！日妞瘦身祕訣：攝取健康油脂

平常大家都知道，減肥除了靠運動以外，最重要的就是飲食控制。



𝟣𝟨𝟥公分高的日妞從 𝟩𝟧公斤，瘦到 𝟧𝟧𝗄𝗀！除了運動跟三餐正常吃之外，他也在自己的社群軟體上大方曬出減肥食譜，若是想要吃得飽又健康瘦的人，不如現在就好好筆記一下他都怎麼吃的吧！

日妞5款減肥餐單推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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自製燕麥餅乾

日妞分享自己在減肥期間，也會嘴饞想要吃一些零食。所以她就上網看youtube學了自製燕麥餅乾，不添加砂糖的燕麥片搭配上黑朱古力塊，這樣吃起來會有點甜味但又不用怕熱量過高，這樣一塊的熱量也才不超 過70大卡，非常適合減肥時期的嘴饞人。

納豆牛油果飯

日妞這碗納豆牛油果飯，可以說是份量超級十足，吃下去絕對會非常有飽足感！大家都知道減肥期間，牛油果是 幫助燃燒脂肪的好幫手，牛油果優質的油脂，可以幫助住預防腹部脂肪囤積同時還能達到保護心血管疾病的 效果。同時裡面還有日本人最愛的納豆，納豆中的豐富青花素跟卵磷脂可以有效降低膽固醇，而納豆菌也能 促進腸胃蠕動，達到排宿便的效果。

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韓式牛肉湯麵

這碗看起來是不是超級清爽，又讓人想吃看看的呢！將牛肉碎肉與香菇，還有高湯、醬油海帶等配料，所製成的這碗湯底，搭配蒟蒻麵，就能讓我們吃得毫無罪惡感，但又能吃到美味！日妞這碗牛肉湯麵，非常適合剛開始飲控的新手來嚐試看看。

三文魚雞肉丼飯

日妞在減肥期間真的吃得一點都不無聊！這碗由三文魚片還有雞胸肉跟些許牛油果所做成的丼飯，有著豐富的蛋白質，同時又不會吃進過多的油脂與脂肪！三文魚不僅有豐富的omeg-3還可以有效提高新陳代謝 ，幫助控制體重。這碗即使不是在飲控的人，日常吃也會超喜歡。

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飽足感營養滿滿盤

有時候不想下廚煮太多東西，也能參考日妞這樣準備幾樣小東西，也能吃得飽又健康。像是可以吃點地瓜搭配上秋葵、肉片與番茄。這樣一份就有可以促進腸胃蠕動，但又有飽足感的非精緻澱粉食物，還有可以幫助減肥和控制膽固醇的秋葵。其實，只要稍微用點心準備自己吃進的東西，就能夠輕鬆地掌握自己吃進去的 熱量，還有維持健康的飲食攝取了。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】