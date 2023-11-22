乳腺纖維瘤會變乳癌？月經前胸脹痛非正常　中醫教自測+飲食禁忌

乳癌/乳腺纖維瘤｜乳癌是女性最常見的癌症之一，而大多數患者都是觸摸到乳房有腫塊後才發現。因此，女士們應該定期做身體檢查並及早求醫，治癒機會便越大。註冊中醫師蕭驪珣指出有不少病人做身體檢查時發現有乳腺纖維瘤，然後就會十分擔心會演變成乳癌。為此，蕭醫師為大家拆解迷思，及分享乳腺纖維瘤的飲食禁忌、治療形式。



乳腺纖維瘤會變乳癌?

月經前乳房脹痛是不正常。(www.freepik.com)

蕭醫師指出，其實乳腺纖維瘤不等於乳癌。好多時乳腺纖維瘤都是良性，但一般不會單純得一粒，因此可能會些微增加乳癌風險。所以需要定期檢查乳腺纖維瘤的狀態。

她續指，平日問診時發現，不少病人會在月經前出現胸痛，甚至用胸痛作為來經的準則。但其實月經前出現胸脹痛是不正常。患有乳腺纖維瘤會有這些症狀：乳房界線分明、出現表面平滑的圓形腫塊 ; 腫塊可游移滑動並腫塊隨著時間變大，甚至摸到明顯一粒粒 ; 月經前乳房整體脹痛及體重增加。

如何作進一步檢查確診?

蕭醫師指，可透過乳房超聲波及乳房X-光造影檢查。如果見到腫塊有異常、變大，就可以進一步以粗針或細針抽吸做病理診斷，化驗會否藏有惡性細胞的可能。

一般中醫角度，乳腺纖維瘤屬中醫「乳核」，多見青壯年婦女。大多數都與情緒壓力大相關。中醫認為乳腺纖維瘤與肝鬱痰凝相關，除以上症狀，多伴情緒煩躁急躁，或月經不調。

中醫治療形式

中藥：改善體質，根據體質處方個人化制定的中藥，以疏肝解鬱、化痰散結，幫助消除腫塊。

針灸：透過針刺可促進乳房血液循環，疏通乳腺，調和氣血，以使氣機暢通。

乳腺纖維瘤飲食禁忌｜1.長期大量攝取咖啡、朱古力

咖啡和朱古力含有咖啡因，長期大量攝取會擾亂荷爾蒙分泌。建議一日不超過1-2杯較好。

乳腺纖維瘤飲食禁忌｜2.高糖分、高鹽分、油膩食物

可能會影響荷爾蒙分泌，進而誘發乳房纖維腺瘤生長。在中醫角度，以上食物都會加重體內痰濕情況，所以最好都少碰為妙。

乳腺纖維瘤飲食禁忌｜3.高劑量雌激素產品

近年市面上，有些不少豐胸或美容產品推出，當中都可能添加高劑量雌激素來補充女性荷爾蒙，短期達成豐胸美容效果，但也提升乳房腺瘤發生機率或其他婦科疾病機率。若長期使用，還導致乳癌或子宮頸癌。因此都希望大家以健康為先，不要亂服不明藥物。

蕭醫師指，臨床上見好多病人一直著重乳房的外觀而冒險試很多不同藥物，最後出現問題出現，更無從入手解決。其實平日大家除了外觀注重外，都應注重乳房健康，可以多保養預防或者按摩，配合良好生活習慣，都一定會有幫助。緊記乳房疾病是好多女性都有的疾病，只要有調當的治療，是可以有效改善。

(資料來源：文章獲註冊中醫師蕭驪珣授權轉載。)