懶人減肥法Top 10　第1名獲劉德華、劉嘉玲熱捧　食西柚6日瘦4KG

2023懶人減肥法推薦TOP 10！正在減肥路上努力的朋友們~還在尋尋覓覓輕鬆簡單的減肥方式嗎？



讓小編來推薦2023最有人氣的減肥法排行榜，168、天數斷食、血型減肥法、液斷減肥法到陳喬恩6天瘦4公斤的西柚減肥法都很熱門！

2023懶人減肥法TOP 10，想減肥的朋友本篇必分享收藏！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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TOP 10：牛扒減肥法

成功減下25公斤，真的有可能！小紅書網友就公開分享了自己的瘦身過程，前後差別彷彿氣球消風！而最令人開心的，是她採用「牛扒減肥法」邊吃邊瘦不是夢！網友帆帆分享自己從80公斤減到55公斤，用的就是「牛扒減肥法」！減肥的第一週她5天只吃牛扒、不吃其他東西，並在6小時內吃完18小時持空腹，把高蛋白飲食搭配了168間歇斷食，帆帆說：「這5天除了牛扒，什麼都不吃，一週就能瘦2-3公斤。」

TOP 9：碳水循環減肥法

屬於圓臉一族的陳妍希近年瘦身有成，她曾和粉絲分享自己正在執行的減肥方式，就是「碳水循環減肥法」，一天之中她只吃早午餐、晚餐，有澱粉、無澱粉輪流替換，陳妍希說：「以前我一減肥就不敢吃澱粉，最近看到好多介紹碳水循環的，就想說試試看，主食是我最喜歡的貝果（Bagel ），一開始體重就有掉！」她也大方分享自己一週的減肥餐，想瘦一波的姊妹快跟上！

TOP 8：番茄減肥法

想要吃得健康清爽又能幫助減肥瘦身，營養師趙函穎建議番茄會是減重好幫手！番茄可以抗氧化、又有豐富維生素，常出現在減肥食譜中，想要靠番茄減肥「選對時間吃」就很有效！營養師趙函穎推薦大番茄減重效果比小番茄好！生吃可攝取較多的維生素C，熟食則可吃到茄紅素，善用不同的吃法，1週吃3-5次番茄，飯前吃可增加飽足感、餐與餐之間吃可墊胃止飢，對健康大有益處！

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TOP 7：味覺重啟減肥法

發明綠茶咖啡減肥法的日本工藤孝文醫師，發現利用「味覺重啟」就能成功降低食慾，養成「易瘦味覺」就能輕鬆瘦下來！工藤孝文醫師指出，舌頭上的味蕾約10天左右會更新一次，可以利用這個規律來培養「易瘦味覺」！抑制食慾的關鍵就在味覺，酸和鹹屬於刺激系、苦甜鮮屬於中和系，同時吃刺激系和中和系會導致食慾大增，一吃就停不下來！所以減肥的關鍵是要控制甜味和鹹味的平衡。例如吃比較鹹的零食，可以配苦味的咖啡或者酸味的檸檬水，這樣大腦很快就能滿足，從而控制食慾。

TOP 6：豆漿減肥法

飲食控制不是要你餓到睡不著！營養師趙函穎分享不必委屈挨餓的「豆漿減肥法」，原則是挑選高纖食物來搭配植物性蛋白質，多種優質營養能維持身體代謝機能同時增加飽足感，吃的滿足也減輕負擔！每餐可先飲用高纖豆漿，同時把握蔬菜和肉類2:1的比例，其餘則可按照自己日常飲食習慣，肉類可選擇白肉如雞肉和魚肉，烹調方式建議滷、蒸或川燙。

TOP 5：液斷減肥法

「液斷」完整名稱是液體斷食法，目前在小紅書真的超熱門，網友都非常熱衷嘗試！不但是大餐後的絕佳掉秤法、也能幫助突破減肥停滯期，給身體來個大掃除~不用到直接斷食那麼激進，所以願意嘗試的人也多！做法很簡單，就是只喝牛奶、豆漿、燕麥奶、蔬果汁、無糖茶或咖啡等液體，如果中間餓得受不了，可以吃水煮蛋、蘋果或是青瓜少量墊胃。基本上液斷不建議持續多天，最好以5+2為一個循環，5天正常吃、2天液體斷食。

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TOP 4：血型減肥法

減肥試過千千萬萬次，卻每次都失敗？也許跟你的血型有關！美國有位崇尚自然療法的醫師Peter J.D'Adamo，曾寫過一本《不同血型不同飲食》提倡血型減肥法，血型減肥法原理其實是根據不同血型的人對食物的消化吸收能力不同，要懂得去選擇吃自己比較容易消化的食物，從而去提高減脂效率，在小紅書有網友實測，照著血型減肥法做了之後，真的瘦了7-8公斤！

TOP 3：西柚減肥法

陳喬恩曾公開過自己的減肥食譜，就是在網路上引起大轟動的「西柚減肥法」！當時是由健身教練傳給她的，原則是吃12天、休息2天，再繼續下一個輪迴12天，要忌口糖、澱粉與白色蔬菜！陳喬恩說：「菜單上的食物不能隨意省略，尤其是沙律和煙肉，因為食譜中的食物會產生化學原理去燃燒脂肪，西柚是整份食譜中的主角，也是最重要的觸發劑！」最近她也用西柚減肥法6天瘦了4kg！馬上來看看西柚減肥法詳細食譜~

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TOP 2：一餐半減肥法

「一餐半減肥法」執行方法非常簡單，挑一天食慾最好的時候吃完整的一餐，吃飽但不吃撐！另一餐就吃半餐，稍微墊個胃，讓自己不感覺到餓即可，例如兩顆茶葉蛋或一小盤雞肉沙律，網友用這方法實測，一週就瘦了2公斤！由於這餐是全天最重要的營養來源，蛋白質、蔬菜、少量澱粉都要兼顧，這套一餐半減肥法小S也在做，她曾分享自己在積極瘦身的時候，一天只吃一餐，而這一餐要顧及全面的營養！

TOP 1：168

168減肥法從2020年爆紅後就一直是人氣最高的減肥法，由於做法簡單、飲食限制上也沒那麼多，加上明星劉德華、昆凌、劉嘉玲等人加持，一直紅到今年都是最多人選擇的懶人減肥法！減重名醫宋晏仁就曾分析為何168減肥法會有效，關鍵在「胰島素、升糖素」當拉長空腹時間，升糖素就會開始動員脂肪轉化為身體能量，宋晏仁醫師說：「所以如果每天你有相當程度的時間是不吃東西的，例如晚餐6點前吃完，到隔天中午12點前都不吃東西的話，你的脂肪就一定會開始被動員。」168減肥法就是用這樣的原理來燃燒脂肪。

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醫師的話要聽！「吃對時間」就能跟脂肪分手，少量多餐反而大NG

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】