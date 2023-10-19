居家運動｜跳繩5大注意事項 跳10分鐘=慢跑30分鐘 兩時段最燒脂
撰文：女人我最大
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過去的夏季外面天氣好熱，想穿少少的出門，看著身上的肉肉就卻步了嗎？
專家指出，跳繩有助於全身燃脂，一分鐘跳80下，跳繩20分鐘竟可以消耗300卡路里！
那如何跳繩能夠加速燃脂並減少受傷呢？我們一起來看看吧。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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1. 跳繩的注意事項
首先是跳繩繩子長度的選擇，那怎樣的長度適合自己呢？可以踩在繩子的中間、拉起兩端，如果剛好到胸口位置，就是合適的長度啦！再來是腳的起跳和落地位置必須運用我們的前腳掌，落地時也要膝蓋微彎來緩衝，才不容易造成受傷喔！
2. 跳繩的時間
從「跳繩10分鐘消耗的卡路里相當於慢跑半小時」這句話可以看出跳繩的激烈程度可是不亞於慢跑呢！因此建議大家在可以在早晨空腹或傍晚飯前跳繩，才不會引起腸胃不適，也能夠達到更好的效果喔！
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3. 跳繩之前與過程中不要喝太多水
若在跳繩時喝過多的水，容易造成肚子不舒服，也會影響跳繩時的規律喔！如果過程中真的很口渴的話，建議以少量多次的方式補充水分，才能夠舒服的跳繩。
4. 間歇性跳繩
現今最著名並號稱燃脂最快的跳繩方式，就是間歇性跳繩啦！建議大家可以先以20分鐘為基準，重複連續跳3分鐘，休息1分鐘的規律。但要記得結束後不可以直接坐下或躺下喔，可以選擇先慢走一分鐘再結束。
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5. 伸展拉筋
運動過後不可或缺的一環就是拉筋啦！拉筋除了能夠避免蘿蔔腿外，還能夠促進新陳代謝、避免水腫呢！讓你可以享「瘦」一整年！
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