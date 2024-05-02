Zendaya露小蠻腰展青春活力　減肥瘦身6招維持57kg：自製米沙律

曾獲選「2021年全球最性感女星」的Zendaya，在每次宣傳活動上，打扮都會費盡心思，不僅獨特搶眼引話題，亦展現出其超好的身材。她日前為新電影《挑戰者》進行宣傳，期間在紐約的活動上，以清涼的LONGCHAMP網球服造型，向電影中飾演的網球運動員致敬，而露出的小蠻腰，更為其增添青春活力，散發夏日陽光氣息。



Zendaya身高有約178厘米，體重一直維持約57公斤，其姣好身材連女生們也大表羨慕，到底她是如何保養身材的呢？



Zendaya以一身Longchamp 2024秋冬系列服飾，展現出清新活力。

電影《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）於今年初（2月29日）上映，與首集同樣得到不錯迴響，讓人能夠陶在劇內視覺與聽覺的享受。電影中核心成員之一的Zendaya，亦在隨團隊出席英國倫敦的首映禮時，以充滿未來感的性感戰士打扮，吸引大量目光和關注。現年27歲的Zendaya，擁有羨煞旁人的身材，在不同的電影中盡展魅力。作為演員的她，亦非常注重身材管理，以下整理出其6個保養法，以練出斗漏腰和蜜桃臀。

Zendaya自2009年出道，有份參與迪士尼電視劇《舞動青春》（Shake It Up），因而大獲好獲。近年她更憑《蜘蛛俠》系列、《高校十八禁》（Euphoria）和《沙丘》等，獲得大量關注，早前出席《沙丘2》的倫敦首映時，她更穿已故設計師Thierry Mugler在1995年的秋冬設計服飾，配搭Bvlgari高級珠寶頸鏈，展現出時尚性感魅力。

Zendaya日前跟隨《沙丘2》團隊出席英國倫敦的首映禮，並以充滿未來感的性感戰士打扮，吸引大量目光和關注。(Getty Images & VCG)

Zendaya穿已故設計師Thierry Mugler在1995年的秋冬設計服飾，配搭Bvlgari高級珠寶頸鏈，展現出時尚性感魅力。(Getty Images)

沙丘瀚戰2｜Zendaya瘦身減肥貼士1. 素食健康人生

雖然Zendaya常因工作不定時的關係，將零食代替正餐，又喜愛食雪糕等。但她在9歲時起，便是位素食主義者，並非為控制卡路里，而是因喜愛動物，故選擇不吃肉，不過間中她仍會吃少量奶製品。雖然不是出於原意，但素食同時間接助Zendaya維持身材，當中蔬菜富含纖維，可控制食慾和增加飽腹感，使身體更加健康。

Zendaya瘦身減肥貼士1. 素食健康人生 (IG@zendaya)

沙丘瀚戰2｜Zendaya瘦身減肥貼士2. 自製米沙律

喜歡零食的Zendaya，在煮食方面更要花心思，以吸引自己吃得較健康。她在夏天的時候，通常會煮米沙律來吃，好讓自己接受食蔬菜，亦會帶去野餐和烤肉，以避免自己在聚餐中，攝取過多的薯仔或碳水化合物。米沙律一般都是將煮熟的健康米飯，拌以色彩繽紛的蔬菜、瓜類和調味等，以增加飽腹感覺。

沙丘瀚戰2｜Zendaya瘦身減肥貼士3. 戒食杯麵

曾經是杯麵粉絲的Zendaya，早前因瞭解到杯麵內有雞粉等人工調味料及雞肉，因此作為素食主義的她決心戒掉。由於杯麵是加工食物，在製作過程中已被減去不少營養，加上油炸和調味的關係，因此戒掉的話，對身體健康方面有幫助，亦能減少水腫問題。

沙丘瀚戰2｜Zendaya瘦身減肥貼士4. 愛好戶外運動

擅長多種運動的Zendaya，由少年開始便維持運動習慣，會打籃球和踢足球，幾乎每天跳舞1至2小時，亦會間中帶小狗行山散步，一切以輕鬆和樂趣為主。她亦會保持積極運動的心態，曾言若運動不開心的話不會做，因此會讓健身變有趣，不會過度運動，認為這是身體自愛的表現，曾表示健身應是為健康身體而做，而不是盲目追求時下的審美；找到健身的動力，就可謁健身過程更快樂。

Zendaya瘦身減肥貼士4. 愛好戶外運動 (IG@zendaya)

沙丘瀚戰2｜Zendaya瘦身減肥貼士5. 在家勤做HIIT、TRX

由於演員需要身材管理，在鏡頭前以結實身形示人，因此Zendaya都會努力鍛鍊。她曾表示，隨年齡增長，必須日常鍛鍊，如以TRX肩帶抬臂、仰臥起坐、俯臥撐、抬腿、深蹲和弓步等，讓身體線條更明顯。相較於健身室，她傾向在家訓練，包括HIIT運動，而每個鍛鍊的過渡休息時間，她都不會拖長，以確保腎上腺素分泌，達致最佳運動效果。

沙丘瀚戰2｜Zendaya瘦身減肥貼士6. 瑜伽伸展鍊曲線

從上述可見，Zendaya喜歡輕鬆的運動，甚於吃苦般的鍛鍊。因此，療癒舒展的瑜伽運動，也是她的喜好之一。由於拍劇需要做不少精心編排的動作，也需擺出不同的體態和姿勢，Zendaya會藉由瑜伽，提升身體柔軟度，同時增加較少用到的肌肉，這樣便能練出好看的身材曲線。