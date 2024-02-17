減肚腩｜6個睡前瘦身Tips　抱膝3分鐘助消化　敲打側腹減脂肪積聚

現代人習慣久坐不運動，不知不覺小肚肉肉越積越多！



來試試這6方法讓肚子越來越小！從最簡單的腹式呼吸法到捲腹運動，無痛剷去小腹肉！

6招簡單瘦肚子（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 腹式呼吸

腹式呼吸主要是運用到較深層的肌肉，透過腹部的力量來呼吸吐氣，對想要瘦肚子的人來說難度為0，就跟呼吸一樣簡單！呼吸時感覺腹部凸起，將氧氣吸到深處，吐氣時腹部凹陷，這種呼吸法可以增加腹部肌肉的鍛鍊，提升血液含氧量達到良好代謝，若加上維持肚子用力內縮30秒會更有瘦肚子效果！

2. 堅持浸腳

許多女生都是因為「冷底」手腳容易冰冷、身體循環代謝不順暢，導致水分或脂肪容易囤積不易代謝，堅持浸腳就能改善這一點，每天浸腳15-20分鐘，泡到身體微微出汗，就能幫助提升血液循環、排毒紓壓，同時間還可以敲打側腹帶脈位置，改善經痛、小腹脂肪囤積。

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3. 飯後不久坐

有句話說「久坐是萬病之源」，不但會影響下半身循環、年紀大久坐更容易使肌肉退化！由於身體缺乏活動，從而導致肥胖和疾病風險！尤其飯後更不該久坐，可以讓自己稍微走動、散步，或靠牆站15分鐘，可以促進腸胃蠕動、幫助消化。

4. 控制糖分

控糖是最有效的瘦肚子方法！減肥7分靠飲食，想減下肚子肉肉，從飲食開始控糖、減少澱粉和糖類攝取，少吃甜食、拒喝手搖飲，多吃原型食物或調味清淡的蔬菜，並補充足夠的蛋白質，很快就會看出減肥成效！

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5. 抱膝3分鐘

睡前可以做的瘦肚子小運動，躺下來抬起雙腿，將膝蓋彎曲靠近胸部，雙手環抱住，慢慢呼吸吐氣，盡可能地將雙膝靠近胸口，這動作可以幫助消除脹氣、幫助消化，也有助緩和情緒更好入眠。

6. 捲腹運動

有運動基礎的朋友想要瘦肚子，不妨練練最虐腹的捲腹運動！女星鄧紫棋就是靠一天600下捲腹運動瘦出小蠻腰！方法可以是類似仰臥起坐但加快速度，或是抬起上半身，屈膝將右膝蓋輕碰左手肘，雙腿交替進行，都是居家有效鍛鍊腹肌的方式，助你速速瘦肚子、收小腹！

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