打工仔「黑面」無罪？面對時代樽頸位　「有夢想沒希望」誰不無奈

現在請你回想，上一次在香港的任何餐廳遇到侍應的一個笑面是甚麼時候？記不起吧！反而被侍應黑面，卻發生在今天早上和下午，歷歷在目。

今天半宅職薯就和大家討論香港的黑面文化，和嘗試解釋當中的成因。



香港黑面文化

其實不單是服務業，香港的各行各業，乃至於人與人之間的溝通方式，大致上都是以黑面為基礎：

小店老闆會想：「揀揀揀！揀這麼久，阻我做生意！」；

餐廳侍應會想：「落單自己用 QR code 啦！你別告訴我連手機也不懂得用！還有，如果要紙巾的話，三元一包！」；

打工仔會想：「我上班是賣勞力不是賣笑，給你笑面我豈不是很蝕底？！」

凡此種種，都會形成一個結果，就是黑面。

露出笑面變成無性格表現

有些香港人也有以下價值觀：

．「見到老細便笑到狗血淋頭，正一擦鞋仔！」

．「講得出『我好鍾意返工』這句說話的人，一定是鬼上身！」

．「客人又衰老細又衰，我不回以一個黑面，怎樣對得住自己？！」



黑面是對無法上流的一個控訴

代入打工仔角度，要是你常常笑面迎人，又可以換來甚麼？

會升職嗎？不會！因為打工仔認為升職靠關係；會加薪金嗎？不會！因為老細都是刻薄和榨壓員工；會被開除嗎？我不怕！因為各行各業前線員工都缺人，東家不打打西家，總有地方收留我，對我毫無損失！

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打工仔變得有夢想而無希望

近年香港社會不斷鼓吹人們追尋夢想。如果根據馬斯洛需求層次理論，人的需求由低至高分別是：生理需求、安全需求、社交需求（愛和歸屬）、尊重需求、自我實現。

不少人連社交需求，例如和同事相處融洽和得到愛情等也未滿足得到。即使好一點，也未滿足到獲得穩定社會地位的尊重需求，卻被鼓勵跳級去追尋自我實現，實踐理想和把個人能力發揮最大化。這說到底會構成一種失落感和無力感。

黑面，在所難免。

黑面也源於困局感

嬰兒潮世代年青時充滿朝氣，一方面處於一個相對公平的競爭環境，另一方面也因為生活質素起步點較低，於是見到隨着努力和奮鬥，生活一步一步改善。

反觀香港現今年青一代，很多處於一個無法突破的樽頸：年少時和家人逼在狹小單位的，長大後仍然很難跳出去自置物業；年幼時被安排讀普通學校的，長大後難以和擁有無敵 CV 的名校畢業生競爭。

輸在起跑線還可以靠努力去追，但現在的困局是連跑鞋也沒有，連落場競爭的機會都無。

半宅職薯的想法

我本身也是由戶口只得幾百元開始，由小薯做起。而直至今天，我仍然經常出席一些場合，帶着笑面成為場合之中最窮，最低智慧，最低學歷的一個。因為我知道，只有謙虛地和比自己高強的人一起，自己才能夠得到進步。

結語

黑面，我認為不單單是對現實不滿，也屬於一種自我保護機制：保護自己免被佔便宜，保護自己僅剩下的自尊。

樂觀的人，每一件事都看到希望；悲觀的人，每一件事都是絕境。機會總會被包裝成麻煩和辛勞，你今天蝕底了，起碼贏取了經驗。再者，「伸手不打笑面人」，你給一個笑面，便會免卻投訴，甚至得到更多讚賞。而說實在，常常黑面，對自己的精神健康也是不好的。

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