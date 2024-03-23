手袋｜8款精品托特包　LV、Dior、Gucci、Max Mara　設計簡約實用

對於每日需要通勤的上班族姐妹們來說，一款可以娤進A4公文夾、手提電腦、化妝包…等日常生活雜物的實用大包無比重要。



今輯精品推薦網文，小編就以通勤包為題，推薦「8款精品級托特包」，不只有著高質感的工藝，百搭且時髦的「貌美模樣」，更能顯現出自己的職場好品味。

通勤專用戶首選「8款精品托特包」推薦！【內含價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Fendi 「Flip」橘或黑色塊皮革拼色包款

打從秀上一推出後，討論度就爆表的「Flip」皮革托特袋系列，靈感延伸自摺紙概念，扁平的簡約設計、俐落的摺角、超大的F Logo，與對比鮮明的正反面繽紛色塊…摺起來像一張薄薄的三角形紙張，但攤平卻意外成為「大又能裝」的托特袋！別緻的廓形，卻又擁有充滿玩趣的拿法，亦剛亦柔的設計，就是要你突破常規展現出挑的個性，若在職場上拿，肯定贏得不少同事間的讚美。

2. Louis Vuitton 「Neverfull MM 」粉綠色Monogram圖案托特包

這款充滿夏日風情的「Neverfull MM」托特包採用奶油白色調帆布製造，並在包包外觀、手袋頂部的飾邊、手柄、固定位及內層…均飾有如水彩畫般的LV Monogram粉綠色圖案。除了有寬敞的內裏裝載空間外，也附有可拆式的印花拉鏈小型收納包。絕對是一款讓姐妹們從平日工作至週末出遊的最好幫手。

3. Loewe 「Puzzle Fold Tote」亮面小牛皮拼圖折疊托特包

作為Loewe最標誌性，同時也是創意總監Jonathan Anderson 剛開始進入品牌推出的首個包袋系列，「Puzzle」透過幾何圖形和皮革建的重新設計，使其呈現柔軟、輕盈之感，可一次用作為單肩、斜背、手提、手拿…等多功能揹法，對於使用者來說，非常方便攜帶，每季也會為此經典系列推陳出新，一如今年春夏發表的全新托特包樣式，因其上述的設計手法，讓「Puzzle」可以完全折疊或平整，而寬敞又深的內裏，讓姐妹們無論是上班需用到的平板、資料或是書本、化妝品…等公、私物，都能夠達到完美的收納功能。

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4. Gucci 「Ophidia」手提肩包托特包

成為Gucci標誌性包款系列之一的「Ophidia」。在每一季都會推出全新款式及顏色，以豐富的選擇，提供給姐妹們不同造型的百搭配飾。而包款上經典雙G的Logo裝飾，仍然是此系列設計中不可或缺的元素，與皮革基底相互映襯；雙手挽的設計，則讓這款托特包不僅可手提，亦可用作肩揹攜帶。身為質感OL的姐妹們，這絕對是一款兼具時髦與實用的理想選擇。

5. Dior 「Toujours」黑色大籐格紋皺面小牛皮手提肩包

若說到托特包首選，那絕對不能不提到最近竄紅的Dior（迪奧）「Toujours」手提肩包！以飾有特大籐格紋縫線的黑色皺面小牛皮製作，在延續品牌經典元素之外，內部隔層寬敞、採皮革繫帶開合，並搭配小口袋的設置，更可讓姐妹們安全收納任合物品。如果在近期剛好有想買通勤包的姐妹們，Dior這款實用與時髦兼具的「Toujours」包，或許可列入購物的參考清單裡喔〜

6. Ferragamo 「Charming」黑色皮革拼接帆布托特包

以水桶包為靈感的「Charming」托特包系列，一直是不少上班OL會選擇的通勤包款式，不會太過正式，但也不休閒；其圓滾的包體輪廓，空間相當充足，個人所需物件放置完全不是問題，裡頭同樣附有一個小型夾鏈袋，也讓姐妹們得以方便攜帶出門買東西，比如午餐時就可當作是零錢及手機小包，可說是一款非常貼心的實用包款。

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7. Prada 「Symbole」提花織布手袋

由Prada以品牌標誌性的三角型Logo盾牌為設計靈感的「Symbole」包款，其各種三角型印花色彩及針對不同場合需求的款式設計，在在都讓這Prada的這款「新經典」，成了眾星私著心頭好！透過創意，每季均以不同手法重新演繹。而為了因應現代人的使用需求，品牌也陸續開發出針對不同消費者個性或場合的各種尺寸大小及款式，有大型托特包，也有方型肩揹包；甚至直接以三角型作為包型輪廓的異材質拼接腋下包，讓購買此包的消費者們大感「太實用、划算！」具備多功能用途的「Symbole」系列可說是最能詮釋Prada眾多形象之一的代表包款。在此推薦給姐妹們〜

8. Max Mara 牛皮托特包

或許我們對Max Mara的第一印象是大衣，但其實向來秉持義大利工藝的品牌，對於配飾及包款的製作也都是非常有一套的！就如同上圖這款深咖啡色的牛皮托特包，小編很喜歡它上頭皮革皺褶感的設計，立刻將包包輪廓塑出個不對稱的立體廓型，配上倆邊垂墜的皮革抽繩以及手柄旁的一個可拆卸的蝴蝶吊飾，瞬時為整體增加不少時髦感。

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