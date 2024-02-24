手袋｜2024精品公事包Top 5　CELINE、PRADA、YSL　簡約萬用0失誤

2024年主打乾淨、俐落的「靜奢風」（Quiet Luxury）依舊會是時尚界趨勢，挑選一款進可攻、退可守的百搭精品手袋是一種非常好的投資！



小編整理了5款日常上班能當作公事包、下班約會也很方便的萬用包推薦，身為實用主義者的姊妹，可要好好收藏本篇！

2024精品公事包推薦Top 5【內含價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Valextra Milano 手袋

這款Valextra 24春夏新品「Milano」包款溫柔又知性，水泥灰色的簡約設計色調完美和諧，是專為都會職場女性打造的實用手袋，採用品牌標誌性的Millepunte皮革製成，展現柔軟優雅的廓型與摺線，最具特色的是包身上的可調節皮革繫帶，讓包身可依照個人需求靈活擴展，磁吸扣的閉合設計也讓使用更加便利！

2. Prada Buckle 中號皮革手袋

繼時髦的再生尼龍包後，PRADA於今年新春推出了新款「Prada Buckle」系列手袋，外觀呈現寬敞的梯形，包身上附有可替換的腰帶，就好像幫手袋繫上皮帶一樣，增添整體的設計細節趣味，雙層的納帕軟皮內層可以方便放置個人物品，搭配22K 金箔字母標誌壓紋，更顯精緻動人！

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3. CELINE 平滑牛皮革CABAS 16 手袋

CELINE今年也推出不少大容量的手袋，這款CABAS 16手袋以柔軟的小牛皮製成，背上身即有自然生成的鬆弛感，肩背帶的長度剛好會讓手袋落在腰部以上，不會拉垮整體比例，搭配精緻的轉鎖開關和CLOCHE CLÉS鑰匙扣彰顯低調奢華感，是通勤族姊妹們的時髦首選！

4. Saint Laurent Manhattan Box 皮革手袋

Saint Laurent這款「Manhattan Box」曼哈頓包以極簡的翻蓋式包身和金屬LOGO雕刻設計受到許多人的喜愛，採用焦糖色小牛皮製成的包身帶有質感的光澤，可以手挽或肩背，是一款知性和幹練同時並存的包款。全球品牌大使ROSÉ於去年搶先曝光的黑色款也可以搭得很休閒日常！

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5. Ferragamo Studio Soft 手袋 (中號)

FERRAGAMO的包款總是能在最簡單的設計中營造有趣的變化，這款全新「 Studio Soft Bag」以解構形狀重新詮釋，打造出創新概念的日用包。外觀採用錘花小牛皮和奢華絨面革製成，款式休閒卻很適合上班族日常揹出門，附有一個收納袋放取小物，金色的「Gancini滑扣」是畫龍點睛之處，配上柔和桃和亮黃的活力配色，上班路的心情都跟著變好了起來～（笑）

隨著精品的設計越來越日常生活化，更有多實用、美觀的包款可供姊妹們選擇，今年想要入手一款絕對不會被冷凍的包款，非「精品公事包」莫屬！

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