理財｜沉淪賭海負債50萬！27歲男生憂還債後　人生趕不及重新開始

小賭怡情，但過度沉迷賭博不僅賺不到錢，可能還會毀了自己的人生。一名台灣網友發文求助，透露自己從小賭摸索，到完全沉迷賭博的過程，從一個月贏20萬（台幣，下同），到一夕輸了台幣200萬（約港幣50萬元），如今想要洗心革面，決心還債，於是詢問網友如何還清債，「我痛恨自己做了傻事把自己存的兩桶金全花光」。



小賭怡情，但過度沉迷賭博不僅賺不到錢，可能還會毀了自己的人生。（Canva）

一名男網友在Dcard發文，表示自己27歲，從兩年前世界盃開始在彩券行下注，一開始只是5百、1千下注，後來在朋友介紹下知道了「球版」這種東西，摸索之後發現有很多球賽，不只世足可以玩，他從最初的幾百元開始玩，漸漸沉迷其中。雖然一開始一個月就贏了20萬，但沒想到，後面才是慘劇的開始。

事主透露，他最高紀錄曾經贏到80萬，不料在一夕之間卻輸了200多萬，工作上的積蓄都花光了，身上連10萬都拿不出來，只能發誓戒賭，並重新開始存錢。事主目前的工作是做工的，月薪大約4到5萬，額外兼職大約2萬，生活開銷3到4萬，無奈詢問網友：「負債200多萬在現在的社會還有機會還清，並且從頭來過開始存錢嗎？」

事主還表示，她有老婆有家庭，家境沒有很好：「痛恨自己做了傻事，我知道會被罵，但事情發生了，心裏真的也不好受」。

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此文一出，不少網友鼓勵事主，除了不要再賭以外，還建議:

.「縮衣節食」

.「一定可以還啦，縮衣節食一點就好，重點是不要再賭了」

.「重點就是要停止賭博」

.「十賭九輸，沒必要賭」

.「我也是，痛定思痛，跟你情況差不多」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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