女生待業自覺生活頹廢！網民勸從「這方面」入手　為人生重添動力

撰文：風傳媒
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不少人都難免有過「待業中」的生活經驗，充滿不確定性的未來往往讓人焦慮不已，一名正在找工作的女網友就在網絡上分享，待業期間每天睡到中午，醒過來無所事事，直到凌晨四點再度睡着，便上網詢問，「待業中的大家，平常都在做甚麼事情」。

一名正在找工作的女網友就在網絡上分享，待業期間每天睡到中午，醒過來無所事事，直到凌晨四點再度睡着。（Canva）

事主在Dcard發文表示，她目前正在待業中，白天睡到自然醒就已經到中午，然後就追劇耍廢無限循環，直到半夜4點才又睡着，投了一堆履歷都沒有回音。事主自覺這樣的生活虛度光陰，但又不知道要做甚麼，讓她焦慮不已，無奈感嘆，「真的好想上岸」，忍不住好奇發文詢問大家：「想請問待業中的各位，平常都在做甚麼事情」。

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事主的貼文引來部分網友共鳴：

．「工作比我想像中難找，原本預期的待業時間現在直接大超過，越來越焦慮了」
．「跟事主作息一模一樣，每天都不知道要做甚麼，朋友又都在工作，覺得快跟社會脫節了」
．「待業快半年，現在超級焦慮，也是要求不高，朝九晚五、週休二日、扣掉勞健保有30K就滿足，現在都會常常自我懷疑，然後躲起來偷偷的哭」
．「從12月中旬待業到現在，每天都無所事事，每天醒來都覺得很空虛，做什麼事都提不起興趣」

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還有過來人分享自己的待業生活，建議事主培養興趣、找兼職或從事副業，以及良好的生活習慣很重要：

．「我一開始也是一直耍廢，後來開始慢慢養成運動習慣，現在每天都會運動」
．「先整理房間就對了，信我」
．「待業還是要維持正常作息，我是正常時間起床睡覺，早上看股市，其他時間處理副業、出去走走和讀書」
．「慢慢找到適合自己的興趣、作息的工作，我發現自己不適合去上班，所以就慢慢做起來當個代購」
．「你要先想像你已經找到工作，打起精神來過日子。是要先振作起來才會找到工作，不是等到找到工作才振作起來，這樣你才會找到工作」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：待業中除了耍廢能幹嘛？她嘆「每天睡到中午自然醒」無所事事超焦慮　過來人提3解方

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