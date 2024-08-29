空姐｜羨慕空服員返工到處飛？她分享工作日常　飛日本做足9個鐘

不少人可能會羨慕空服員有光鮮的外表、優渥的薪資，還能全世界到處飛，近日有網友在Dcard以「空服員你可能不知道的一面」為題發文，分享自己作為空服員的工作內容，表示自己也曾以為空服員不過是高級空中服務員，實際錄取、通過受訓後才發現並非如此。



有現職空服員表示，自己也曾以為空服員不過是高級空中服務員，通過受訓後才發現並非如此。（Canva）

事主表示，在受訓期間空服員需要閱讀大量的手冊，如安全手冊、服務流程等，有的有六百多頁。還要背每一台機型、每一種燈號的顏色與含義。此外空服員還要了解基本護理知識，包括如何處理燒傷、肚子痛，如何辨別心絞痛、心臟病等不同的心臟不舒適，每一種疾病都有不同護理方式。

空服員還會面對體能上的考驗，要敢跳進很深的游泳池、敢跳兩三層樓高的滑梯，還要知道如何使用手銬、如何制伏他人，甚至要學會使用裹屍袋。

空服員正式的工作也不簡單。首先，空服員的工作時間很不固定，上下班時間可能是凌晨也可能是深夜，而且不能排假、劃休。有時還會被要求待命，公司隨時可能打電話來叫你上班。

上班時要在起飛前一小時到公司，還會進行安全題目小考，通過才可以上班，連續三次答錯會被約談。航班降落，送乘客離開後，空服員只能休息不到半小時，接着就要重新整裝接待新乘客，準備起飛回到原機場。休息期間基本是站在工作區域吃飯或是搬鐵櫃子下來坐。

如果要飛一趟日本，事主當天的上班時數會到9小時，還不包含出門前燙好制服、化全妝、綁頭髮噴髮膠的時間。此外，每次上班的工作位置、餐點提供、不同機場的規定都不一樣，因此上班前都要花時間記。

事主表示空服員的工作真的比想像中辛苦，如果有空服員能到處玩，她認為那些時間是「用生命力擠出來的」。

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文章引來大量網友留言：

・「空服員真的很厲害，光想到要面對一堆人類，裏面可能還有猴子，就覺得很可怕」

・「辛苦了，當空姐真的不簡單」

・「身為地勤，看到組員拿出一本超厚的手冊都覺得佩服」



也有同樣是空服員的網友留言：

・「終於有人說出我們的心聲」

・「我覺得空服是很孤獨的職業，每當朋友、家人休假時我們都在上班，而且上班時每次碰面的人都不一樣，上班聊得很開心但之後都幾乎不怎麼見面，很難交到能交心好友」

・「真的熟悉後就跟服務員的工作一樣，除非有甚麼緊急狀況發生」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】