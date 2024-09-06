求職｜沒留前公司電話　新公司仍致電查核資歷！CV這樣寫或可自保

面試有許多眉角要注意，然而近日一名女網友發文指出，新面試的公司竟然打給她的舊公司進行reference check（資歷查核），引起熱議。



一名女網友發文指出，新面試的公司竟然打給她的舊公司進行reference check，引起熱議。（Canva）

事主在Dcard表示，會進行資歷審核的公司其實不在少數，但她之所以會如此錯愕，是因為自己的履歷表上只寫了前公司的名稱，沒有留下任何前主管資訊、電話，不知道為何新公司會知道他們的聯繫資料，直接打過去後，才通知事主。

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貼文曝光後，網友紛紛表示：

・「我遇過，覺得不被尊重」

・「遇到主管錄取我後，去跟前公司主管打聽我的為人處世，知道這件事的時候心情很彆扭」

・「企業應該要提供前離職人員的聯絡方式給面試者，也可以問問看該職缺的情況，前人為何離職」

・「尊重員工的公司會告知招募流程，我之前遇到的還會提醒reference check在哪一個環節」



也有網友表示，在履歷上乾脆只寫前公司的業務性質，如建設公司、行銷公司，不要把名稱寫出來：

・「要用就用，不用就拉倒！面試公司打去前公司幹嘛？就是因為薪水差、加班不給薪水、背黑鍋等原因，人才會想離職，後續的公司打電話問這些，是要繼續霸凌嗎？」



至於僱主是否可以向前公司探聽求職者資訊，台灣104求職網指出，為符合當地個人資料保護法的規定，企業應在實施前取得應徵者的同意。業界實務上多是於應徵者前來面試時，即向應徵者告知需要實施的目的，並請應徵者於備妥的書面上簽署表示同意。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】