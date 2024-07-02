升職｜想法被動老細怎會賞識你！調整6個心態　升職機會自會降臨

同一天進公司，為甚麼有人能較快升遷？



《BCG 頂尖人才培育術》以棒球投手比喻，一流投手要勝出，關鍵不是球路多寡，而是球路的運用方式；即使擁有的投球技巧差不多，優秀的投手會在細節上有不同表現，比如球速控制、觀察場上情況、解讀對手心理等，幫助自己在場上發揮得更好。

換句話說，能在職場獲得升遷的核心，不是技能的多寡和突出與否，更重要的，是透過實戰經驗，磨練、培養自己的主管力。

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別被動等待指示，主動從公司角度想事情

《燃起主管魂》作者、雲品國際董事長盛治仁在書中提到，升遷比較快的人，關鍵原因在於思考事情的格局。想要當主管，需要擴大思考面向，站在部門、公司營運角度想事情，而不只是被動等待指示。

他建議透過 4 個問題，來思考如何讓公司變得更好：公司的整體目標是甚麼？公司對你待的部門有甚麼期待？其他部門對你的部門有甚麼期待？你的部門是否有哪些不足、正面對哪些挑戰？把自己的技能與力氣花在公司的營運重點，比較有機會獲得組織肯定。

比如說，你很擅長操作關鍵字，而公司想要提升品牌的網絡聲量，你就能發揮影響力。不過，這麼做或許還無法獲得青睞，因為公司想做的，可能是要賦予品牌新形象，關鍵字只是計劃中的一小部分。透過這樣的思維練習，找到自己還可以做的事情，比如思考品牌定位、強化品牌識別，才能進一步追求具體目標。

如果還是不清楚自己能做甚麼，《福布斯》（Forbes）在〈擔心成為領導者？9件你需要知道的事〉（暫譯，英文原文為 Worried About Becoming A Leader? Nine Things You Should Know）提到，你可以詢問主管 2 個問題：「你認為成功管理一個團隊的要件是甚麼？」、「你覺得我有哪些優勢可以幫助我取得成功？」以此對焦自己需要加強的技能。文章提到，不要讓恐懼阻止你的發展，你不必在當主管的第一天就具備所有的技能，你能做的，就是發揮潛力。

《BCG 頂尖人才培育術》提到，想要晉升，需要調整一些心態與觀念，接受自己有所不知和不能，無論過去有多少成功，還是會遭到挫折。

職場沒有所謂的考古題，勇於嘗試，就有機會成長

一開始當員工，會為了提升工作效率、表現更好而學習技能，這時候的自我成長，主要都是為自己；不過在工作一段時間後，如果想要從執行工作轉變為領導決策，就需要將企圖心轉成對他人做出貢獻，成長才會持久，不輕易放棄。

比方說，有許多企業開始鼓勵員工利用 AI 工具完成工作，基層員工的學習心態可能會是「如何使用它來提升工作效率」，但將眼光放遠一點，你可以想的事情是：如何用AI工具解決客戶問題，或是如何用AI節省成本等，將工作成果放大，讓更多人受益。

再來是要擁有重複挑戰且不會受挫的特質，如果只做自己能力所及的事，就不會有太大的成長機會；會對管理職感到不安，是因為覺得自己做不到，但職場工作並沒有所謂的考古題，只要努力嘗試，就可以成長。

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