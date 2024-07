升職｜想法被動老細怎會賞識你！調整6個心態　升職機會自會降臨

同一天進公司,為甚麼有人能較快升遷?



《BCG 頂尖人才培育術》以棒球投手比喻,一流投手要勝出,關鍵不是球路多寡,而是球路的運用方式;即使擁有的投球技巧差不多,優秀的投手會在細節上有不同表現,比如球速控制、觀察場上情況、解讀對手心理等,幫助自己在場上發揮得更好。

換句話說,能在職場獲得升遷的核心,不是技能的多寡和突出與否,更重要的,是透過實戰經驗,磨練、培養自己的主管力。

相關文章:升職|跟同事「咁高咁大」怎突圍?累積5大軟實力 贏盡機會與人心

+ 11

別被動等待指示,主動從公司角度想事情

《燃起主管魂》作者、雲品國際董事長盛治仁在書中提到,升遷比較快的人,關鍵原因在於思考事情的格局。想要當主管,需要擴大思考面向,站在部門、公司營運角度想事情,而不只是被動等待指示。

他建議透過 4 個問題,來思考如何讓公司變得更好:公司的整體目標是甚麼?公司對你待的部門有甚麼期待?其他部門對你的部門有甚麼期待?你的部門是否有哪些不足、正面對哪些挑戰?把自己的技能與力氣花在公司的營運重點,比較有機會獲得組織肯定。

比如說,你很擅長操作關鍵字,而公司想要提升品牌的網絡聲量,你就能發揮影響力。不過,這麼做或許還無法獲得青睞,因為公司想做的,可能是要賦予品牌新形象,關鍵字只是計劃中的一小部分。透過這樣的思維練習,找到自己還可以做的事情,比如思考品牌定位、強化品牌識別,才能進一步追求具體目標。

如果還是不清楚自己能做甚麼,《福布斯》(Forbes)在〈擔心成為領導者?9件你需要知道的事〉(暫譯,英文原文為 Worried About Becoming A Leader? Nine Things You Should Know)提到,你可以詢問主管 2 個問題:「你認為成功管理一個團隊的要件是甚麼?」、「你覺得我有哪些優勢可以幫助我取得成功?」以此對焦自己需要加強的技能。文章提到,不要讓恐懼阻止你的發展,你不必在當主管的第一天就具備所有的技能,你能做的,就是發揮潛力。

《BCG 頂尖人才培育術》提到,想要晉升,需要調整一些心態與觀念,接受自己有所不知和不能,無論過去有多少成功,還是會遭到挫折。

職場沒有所謂的考古題,勇於嘗試,就有機會成長

一開始當員工,會為了提升工作效率、表現更好而學習技能,這時候的自我成長,主要都是為自己;不過在工作一段時間後,如果想要從執行工作轉變為領導決策,就需要將企圖心轉成對他人做出貢獻,成長才會持久,不輕易放棄。

比方說,有許多企業開始鼓勵員工利用 AI 工具完成工作,基層員工的學習心態可能會是「如何使用它來提升工作效率」,但將眼光放遠一點,你可以想的事情是:如何用AI工具解決客戶問題,或是如何用AI節省成本等,將工作成果放大,讓更多人受益。

再來是要擁有重複挑戰且不會受挫的特質,如果只做自己能力所及的事,就不會有太大的成長機會;會對管理職感到不安,是因為覺得自己做不到,但職場工作並沒有所謂的考古題,只要努力嘗試,就可以成長。

【延伸閱讀,更多打工仔建議】



妒忌有用嗎?後輩沒靠山卻搶先升職 全因這能力比前輩們更出眾

+ 4

陰質公司|入職未滿一年已升做主管?事主飽受煎熬3個月後終辭職

+ 9

【本文獲「經理人」授權轉載。】