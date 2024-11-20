不如Elon Musk沒時間睡？統領台積電多年　張忠謀每周工作不超時

台積電創辦人張忠謀於今年 7 月 10 日迎來他的 93 歲生日。身為「護國神山」台積電的創辦人、台灣半導體產業的靈魂人物，甚至決定了近半世紀全球科技發展的重要關鍵，張忠謀在他的職業生涯中創造了無數重要與輝煌的里程碑。

更難能可貴的是，在高壓忙錄的工作之外，張忠謀在家庭生活、規律運動、人際社交和終身學習這幾個人生重要面向，都能盡力取得彼此之間的良好平衡。

每個人一天都有 24 小時，張忠謀究竟是如何規劃、才能取得如此成功？



台積電創辦人張忠謀曾稱自己「（工作）60 年來，幾乎都能維持每周不待在公司超過 50 小時！」（資料圖片 / 張鈞凱攝）

如何分配一周時間：工作與生活平衡原則

2014 年 6 月，張忠謀受邀參加台灣國防醫學院 103 年班的「正冠」典禮，並以《畢業是開始》為題發表演講，鼓勵台下的畢業生。在演講內容中，他特別強調了良好的時間分配有多重要。

以一周時間來估算，張忠謀建議工作時間不要超過 50 小時，如同他在媒體訪問中所提及：「（工作）60 年來，幾乎都能維持每周不待在公司超過 50 小時！」並且認為除了努力工作之外，效率和做對的事情同樣重要。

張忠謀的一周時間分配原則如下：

工作：50 小時，相當於每個工作日 10 小時

睡眠：70 小時，每晚約 10 小時，確保充足的休息

家庭生活和社交：20～30 小時，用於與家人相處和朋友社交

個人興趣及學習：10～20 小時，持續終身學習和追求興趣

運動：8 小時，保持健康的生活方式



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終身學習與運動習慣的重要

在演講過程中，張忠謀除了分享一周時間分配的原則，也強調了終身學習的重要性。他認為畢業僅僅是人生的新起點，而進入職場後，更需有計劃性地進行終身學習。他強調，在不同的人生階段，應事先做好規劃，以達到事半功倍的效果。

此外，張忠謀的健康觀念也深刻影響了他的人生軌跡。他透露，開始工作之後，在 50 歲之前他幾乎不運動，直至 50 歲時才警醒，意識到健康的重要。為了保持健康和清晰的頭腦，張忠謀從那時起才養成運動的習慣。他強調，運動不僅能保持身體健康，還能促進心智清晰，建議大家都應該將運動納入日常生活中。

張忠謀的時間管理和生活哲學，為跨世代的職場人提供了重要的參考。他的經驗告訴我們，只有在工作和生活之間取得平衡，才能持久地保持健康與高效。無論是即將投入職場的新鮮人或是多年老手，都可以從他的生活智慧中受益，更好地規劃自己的時間，迎接人生每一階段的挑戰。

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