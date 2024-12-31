Appraisal｜別被讚美沖昏頭腦！老細7句讚美　亦暗示你有哪些不足

各位打工仔，又到了收到上司評核報告的日子。以前年代的評核報告，不少都一針見血，直擊弱點。但今時今日職場風氣已經改變，傾向於突出同事的強項，並用正面說話暗示弱項。



今天半宅職薯就和大家拆解你的評核報告的深層意思。

以下7句話，不是在「明讚暗踩」，但醒目的你應要明白老細背後意思：（按圖了解）



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1. 「努力工作，做好本份」

看到這樣的評語，你覺得很開心吧！但其實努力只是最基本的要求，公司追求的是能力和實際效果。甚麼「無功勞也有苦勞」，只是施捨的說話。

而「做好本份」，更加暗示只能做好份內事，至於有沒有主動性去處理職責以外的事情呢？這個不言而喻。

2. 「做事細心謹慎，熟悉工作流程」

這句說話也是讚美，但卻是有限度的讚美。沒錯，你對於工作流程很熟悉，做事也沒有出錯，但這代表甚麼？其實是代表你只做到「跟從」流程，但未足以「改善」流程。

這句評語，暗示你對流水作業工作做得很好，但有沒有能力獨立應付突發狀況呢？卻又並未談及。

3. 「和同事關係良好」

人際關係在職場也很重要，但如果你想升職的話，便需要擁有領導才能了。和同事關係良好，代表你能夠融入群體，但卻沒談及你是否能夠領導群體。

如果在這句說話之後加多一句：「受到同事的支持」，那便加深描述了你在團隊中的地位，為將來成為上司鋪路。

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4. 「有強烈責任感」

這也是一句不錯的讚美說話，有責任感比努力更高一個層次，因為要履行責任，努力必然是基本需要。

如果在這句說話之後再加多句：「時刻尋找肩負更多責任的機會」，那麼便好上加好，顯示出你的上進心和主動性。

5. 「有效領導下屬完成工作」

如果你是上司的話，這句評語足以稱讚你的領導才能。

但好處未算好，如果再加多一句：「能夠釋放下屬的潛能」的話，那便等於為公司的人力資源增值，做到一加一大於二的效果。

6. 「擁有豐富經驗」

經驗能夠讓你避免錯誤，並以最有效方法行事。但這說到底是過去式。

如果要預測將來呢？你便需要從經驗產生智慧，然後預測將來。所以如果加多一句：「具有相當洞察力」，那邊代表你能夠預測趨勢，乘著未來的風口。

7. 「富有想像力和創意」

這是現今世代職場的具價值技能，令你鶴立雞群，跳出固有框框。

但勝負往往在於如何執行。所以「創意」不及「創造力」，前者只是一個意念，後者卻是一個揉合執行力的真實結果。

結語

有些讚美的評語，只足以讓你在未來一年繼續現在的工作；也有一些讚美評語，能助你事業攀升。在這裏，我想指出職場最具價值的其實是稀缺性，如果你擁有一些能人所不能的技能，那麼便能夠輕易把那些只能夠重複流水作業的「努力」員工比下去。

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