你也想過「嬲到劈炮」！報復性離職漸成趨勢　打工仔為3件事火滾

隨着 2025 年全球就業市場逐漸回溫，「報復性離職」（Revenge Quitting）將成為新一波職場趨勢，這不再是單純的辭職行為，而是一種「帶着怒火的聲明」。



許多員工因長期累積的不滿與壓力，加上後疫情時代工作的不確定性，選擇以辭職對僱主「表達抗議」，強調自身價值並尋求新出路。根據職場專家艾德爾．荷利戴奎因（Edel Holliday-Quinn）指出，部分員工感到「倦怠」與「被低估」。

根據 Glassdoor《2025 職涯趨勢報告》，高達 65% 的受訪者認為自己「被困在現有工作中」，其中科技業的受訪者高達 73%。長期職涯卡關與內心不滿，讓這些員工最終「爆發」，報復性離職便成為宣洩情緒的一種方式。雖然部分員工辭職後仍謹慎維護職場聲譽，但也有不少人選擇公開表達對公司文化、管理或有毒職場的不滿，並斷然離開。

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報復性離職三大主因：工作倦怠、有毒職場、職涯卡關

報復性離職的原因主要來自工作倦怠、有毒職場和職涯卡關，近年來員工的倦怠問題日益嚴重。尤其在疫情後，遠距與辦公政策反覆變動，使得員工的工作壓力倍增。

企業管理顧問公司 Businesssolver 一份報告顯示，42% 的受訪者表示自己處於「有毒職場」環境，這也加速了員工選擇報復性離職的念頭。該報告也顯示高達 52% 的行政總裁認為公司文化「有毒」，荷利戴奎因表示，報復性離職的現象並非單純辭職，而是員工選擇離開以「表達某種立場」。

職涯卡關也是引發報復性離職的重要因素，隨着勞動市場冷卻，員工升遷與加薪機會減少。《2025 職涯趨勢報告》指出，22% 的管理者轉職後面臨薪資下降；從管理職降到非管理職的比例更高，從 2019 年的 28% 增加到 2024 年的 32%。職涯的長期停滯與發展瓶頸，促使許多專業人才選擇「等待機會」，一旦就業市場回暖，這群人將快速跳槽，以追求更佳的職涯發展與薪資報酬。

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2025 職場新趨勢：Z 世代主管、副業文化興起、企業重視心理健康

這份報告也點出 2025 年的幾個職場趨勢。首先，Z 世代將成為職場管理階層的主力之一，預估將占所有管理職位的 10%。

此外，心理健康已成為現代員工關注的重點，2024 年以來，提供心理健康福利的公司比例增加 18%，成為企業吸引與留住人才的重要手段。對工作的評價中，「同理心」與「身心健康」的提及率在近 5 年大幅增加，分別達到 76% 和 126%。

另外隨着經濟的不確定性增加，愈來愈多人選擇發展副業來增加收入與職涯彈性。39% 的受訪者擁有副業，而 Z 世代的比例更高，達到 57%。副業不僅能補足經濟需求，也提供非傳統的職涯發展途徑。

2025 年的報復性離職現象揭示員工長期累積的不滿與職涯困境，如果雇主想避免人才流失，就必須正視職場文化與員工的需求，並採取有效的溝通策略。

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