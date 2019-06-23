「完美睡眠主義」盛行　專家：睡眠App反會造成失眠和焦慮症狀

試圖改善睡眠品質的訴求會不會適得其反呢？專家表示，使用睡眠記錄App不一定能改善睡眠，會帶來反效果。

隨著市面上越來越多睡眠記錄產品，大眾也越來越在乎睡眠品質的管理與改善。最近，專家提醒到，過度依賴睡眠記錄產品很可能會適得其反，發展出失眠和焦慮等症狀。（VCG）

睡眠品質意識提高

近年來，越來越多與健康有關的App和電子設備推陳出新。無論是床頭的擺放式設備或是身上的穿戴式裝置，這些科技產品追蹤使用者的生理現象、聲音和身體活動，管理、監測使用者的睡眠狀況，以協助使用者改善睡眠品質。

太在乎睡眠而焦慮失眠

不過，數名睡眠專家和腦神經科學家指出，這些App和裝置不僅有可能無法提供最確切的數據，還可能會加劇失眠症狀，或是因為讓人太在乎睡眠品質目標而變得焦慮不安。

衍生完美睡眠主義症

在 2017年於《臨床睡眠醫學期刊》（Journal of Clinical Sleep Medicine）發布的研究中，美國芝加哥Rush University醫學院及Northwestern University Feinberg School of Medicine將極度想要達成最佳睡眠效果的不健康執著稱為「完美睡眠主義症」（暫譯，原文Orthosomnia）。

不該過度採信產品記錄

該研究報告的共同作者、猶他大學（University of Utah）睡眠行為醫學課程的Kelly Baron表示，睡眠記錄App確實可以幫助使用者發現自己的睡眠規律，但是「人們過度採信了App提供的資訊」。

專家表示，睡眠記錄產品確實能幫助使用者發現自己的睡眠規律，但人們不該過度採信產品所提供的資訊。（GettyImages）

過多記錄項目造成困惑

Baron博士指出，睡眠記錄App中大量的專有名詞和項目很容易讓其呈現的資訊眼花撩亂：睡眠負債率、心跳、睡眠週期、睡眠干擾圖，以及系統資料顯示的大眾平均數值，都會對使用者造成影響。

部分醫師完全遠離睡眠記錄產品

北達科他州睡眠中心（North Dakota Center for Sleep）醫療主任兼美國睡眠醫學學會（American Academy of Sleep Medicine）會員Seema Khosla博士說，她與她的同事們已經決定遠離市面上的睡眠記錄產品。

過度在意睡眠長度和睡眠品質容易衍生出「完美睡眠主義症」，也就是對自身睡眠狀況不健康的過度執著。（《The_K2》劇照）

應理解科學仍有其限制

她說，她認同這些產品提高使用者的睡眠意識，但她也對這些產品提供錯誤資料的可能性感到謹慎與擔心。「我們想與患者一起合作，改善睡眠品質，」 Khosla博士說：「這代表我們需要在深入理解睡眠科學與其限制的情況下，推崇這個科技潛力。」

患者往往不願停止使用睡眠App

在「完美睡眠主義症」的研究中，專家發現擁有這個症狀的患者會花大量的時間待在床上，試圖增加自己的睡眠時間，但最終只引發了更嚴重了失眠問題。醫師們也注意到，他們難以說服這些病患停止對於睡眠記錄產品的依賴。

部分醫師和專家指稱，與其仰賴睡眠記錄產品，不如聆聽自己身體的聲音，來判斷自己前一晚的睡眠品質高低。（《當你沉睡時》劇照）

類似產品的數據不盡準確

專家指出，由於睡眠記錄產品仰賴身體活動、心跳與呼吸等指數監測睡眠品質，所以很容易高估或低估使用者的睡眠時間，只能被當作參考資料評估。

患者反而不信任醫療標準檢測

過去曾有一個案例，前來求診的病患表示她的睡眠記錄產品顯示她的睡眠成效只有 60%。她接受了不寧腿症候群（Restless Leg Syndrome）的藥物控制、測出沒有任何呼吸困難症狀，也進行了全面的醫療睡眠檢測。當主治醫師告知她的睡眠沒有問題時，她堅持睡眠App的主張正確。

在沒有干擾的情況下，身體會自然而然找到最適合自己的睡眠週期。（《婚前試愛》劇照）

規律的睡眠帶來健康

健康專家表示，擁有規律性的充足睡眠是非常重要的。不只能讓你頭腦更清楚、避免感冒和疾病，更能維持健康的體重和帶來其他效益。美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）建議，64歲以下的成年人的平均睡眠長度應達 7到9個小時，未成年者則需要更長。

執著只會適得其反

6月初在英國Cheltenham Science Festival演講的睡眠障礙專家Guy Leschziner博士說，人們對睡眠長度和睡眠品質不斷增加的執著已經到了適得其反的地步。「我們看到了許多患者因為他們的睡眠產品，或是在閱讀睡眠不足所造成的極端影響後，發展出嚴重的失眠症狀。」他在演講的開場說道。

自己的身體自己最清楚

對於多數沒有受到醫療認證的睡眠記錄產品，他說：「我個人抱持的觀點帶有較多批判。如果你起床後還是很累、前一晚沒睡好，你自己就會知道有哪裡出問題了。如果你每天準時睡覺、準時起床，醒著的時候精神百倍，那就沒問題。你不需要靠一個App來告訴你這些。」

找一天，關上所有鬧鐘，讓自己自然睡著、自然醒來吧！（GettyImages）

注重睡眠習慣更重要

Khosla博士則指出，有些求診的患者就算擁有睡眠記錄產品，卻也常忽略最基本的健康睡眠習慣，像是擁有規律時程、睡前不接觸電子產品螢幕等等。「他們花了幾百塊美元購買睡眠記錄產品，卻又不願意關掉手機去睡覺。」她建議無論是誰，遠離睡眠記錄產品都是最好的作法。

相信身體的自然時鐘

她同時也建議大眾，找一段沒有必要行程的時間，關上所有鬧鐘，讓自己自然睡著、自然醒來。經過幾天的長時間睡眠後，身體會自動調整，在應該睡覺及應該起床的時候自動反應，告訴你你需要多少睡眠。「相信身體，不要相信裝置。」她說。

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】