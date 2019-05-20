【睡眠惰性】五秒法則戒掉賴床　高行動力全靠想像自己是火箭？

如果你連起床都不能掌握，那還能掌握什麼呢？其實你對自己有要求，你希望拿回生活的主控權，只是經常輸給自己的惰性。與你分享「五秒法則」，今晚睡前就來試試看吧，一起擺脫惰性，完整地掌握生活！ 文：女人迷性別編輯 Phoebe

你再也受不了每天睜開眼睛趕趕趕的生活，怎麼明明是自己的人生，自己卻沒有主導權？（《空手道》劇照）

一道暖陽光線射進房間的早晨，你睜開眼睛發現還有10分鐘的賴床時間，於是你按掉鬧鐘轉頭繼續埋在枕頭堆裡。直到再一次睜開眼睛，只剩20分鐘就要上班，你急急忙忙起床，連早餐都沒來得及嚥下肚，跳上的士，用匆忙開啟了一整天。

你可能恨透了星期一，居然距離週末還有四天，沒有什麼事比這更可怕的了，如果要用五個字講一個恐怖故事，你會說：「今天才星期一」。坐在計程車上，你想著為什麼大家總認為「早起」是個好習慣呢？各種媒體、書籍、節目都在宣傳早起的好處，說早起可以呼吸新鮮空氣，早起可以活絡大腦，早起有多出來的時間做事等，但你就是不能抗拒睡意的呼喚——直到你開始覺得自己的生活被時間推著走。

你再也受不了每天睜開眼睛趕趕趕的生活，怎麼明明是自己的人生，自己卻沒有主導權？於是你在一場無意間看到的 TED Talk 演講中，看見能夠拿回自己人生主導權的方法。從起床開始。

想要早起？先從停止按下貪睡按鈕開始

超過千萬觀看次數的TED講者Mel robbins在一場「如何停止把自己繼續搞爛（How to stop screwing yourself over）」的演講中，明確地指出當我們面對他人問候「你今天好嗎？」時通常習慣回答「我很好」，這就是無法掌握生活的第一步錯誤。回想一整天的經歷，你真的覺得「今天好嗎？」你覺得早上叫醒你的不是追求理想的希望，而是快遲到的匆忙，好嗎？你覺得無法掌控自己人生的感覺，好嗎？

你覺得累了一天回到家，完全沒有精力享受下班後的生活，好嗎？如果你覺得不好，你就應該斬釘截鐵地告訴自己，這樣不好。別讓自己有機會把不好的一天重蹈覆徹，也別讓明天的你有機會埋怨此刻滑手機直至睡著的自己。

如果你希望改變，就從「別再按下鬧鐘的貪睡按鈕」開始。Mel robbins分享，我們的睡眠機制由數個週期不停循環所組成，一個週期大約是75至90分鐘，而正常的睡眠狀態大約會有四個週期（約六小時）。在經歷四個週期的睡眠後，身體與大腦會進入「準備清醒」的狀態（約兩小時），在這樣的狀態醒來時，我們會獲得最清醒的大腦，能夠有效地展開活力的一天。

如果你希望改變，就從「別再按下鬧鐘的貪睡按鈕」開始。（Pinterest）

但如果我們在大腦已預備清醒的狀態中「按下」了貪睡按鈕，再回頭賴床，那麽大腦又會陷入下一個75至90分鐘的週期。但偏偏只能再睡個5到15分鐘，所以當身體必須起床行動時，大腦仍處於睡眠，這樣的行為會讓我們陷入「睡眠惰性」的狀態。若要從這個狀態裡恢復完全清醒，則需要4個小時，如果你需要立即清洗，則需要「沖個凍水涼」。

設想一個情況，你在晚上11點入睡，然後你經歷四個睡眠週期與兩個小時的準備清醒時間，你的身體已經準備在早晨7點起床，但你硬是賴床再睡了30分鐘，所以你的大腦可能會在早上11點半才能完全清醒。這樣的你，還能說出 I'm fine 嗎？

五秒法則，幫助你擺脫睡眠惰性

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+ 4 + 3 + 2

其實生活的各個時刻，都能藉由五秒法則幫助我們鼓起勇氣，獲得動力，真正去做我們應該、想要做的事情。你在一場派對裡看見一個人，想要上前和他對話，立刻默數「5，4，3，2，1」，然後去吧！你看見一個夢幻工作機會時，立刻默數「5，4，3，2，1」，開始做履歷吧！你在路邊想到一個好點子，立刻默數「5，4，3，2，1」，記錄在手機或筆記本裡吧！

生活有許多事都好不容易，但我們永遠都有更好的選擇，永遠都能採取積極的方式讓自己展開美好的一天。Hope you like this，明天，一起像個火箭般噴射起飛吧！

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：【如果你想】拿回人生主導權，五秒法則讓你立刻早起行動】