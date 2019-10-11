【職場故事】大學畢業屈就低級職位　小薯受嘲笑後怎逆境自強？

今時今日學歷貶值，持有大學學位去做一份只需要中學畢業的工已經不是一件什麼稀奇的事，但當中的難堪和心理壓力又有多少人知道？ 今天半宅職薯就想和大家分享一個奮鬥故事，講述一個普通大學生如何由小薯爬升至主管的經歷。

還自以為大學畢業會有優勢，誰不知卻被人家看不起，自然不是味兒。（Valeriy Khan / Unsplash）

大學畢業充當小薯

小薯A學業成績不算特別出色，當年第一次考A-Level失敗，之後一年重讀中七，終於考入本地中游大學的pure science科系。雖然不是吃香的熱門科目，但總算有大學讀。畢業之後，他申請過多份他心目中的dream job，但求職信寄出之後總是音訊杳然。

夢想重要還是麵包重要？重點在於手上還剩下多少個麵包。畢業後幾個月，他開始感受到家人要拿家用的壓力，也發現之前做part-time所儲的錢已所餘無幾。他開始接受現實，放棄追求心目中的dream job，而加入一間大機構，充當食物鏈最底層的一個小薯。

受盡同級同事譏諷

甘心委身接受一份只需中學學歷工作的小薯A，一心幻想會成為公司中鶴立雞群的明日之星。但事與願違，這間大公司的小薯階層，不乏載浮載沉的大學生，因此小薯A也不見得特別受上司關注。而小薯A的大多數同級同事都只有中學程度，他們在這個小薯圈子形成一股勢力，冷言冷語諸如：「大家都是𢭃同一份人工，真的不知道大學畢業有什麼用！」、「我中學畢業就加入這間公司，現在人工比大學畢業的你還高，真的慶幸自己沒有讀大學！」、「我現在才知道，主管都是大學生，但大學生不一定就是主管囉！」這些冷言冷語每天就有如針一般直刺入小薯A的內心深處，叫他十分難受。

高不成低不就

小薯A也曾經有好一段時間調節自己期望，以騎牛搵馬心態尋覓其他公司的高職位工作。但書到用時方恨少，即使他的中英文行文大致流暢，但始終達不到簡潔而有力，全無文法錯誤的水平，所以往往連筆試一關也未能通過，更遑論通過面試。

光陰似箭，小薯A就在這種高不成低不就的狀態下待了三、四年。對上有剛神科畢業的上司對他指指點點，身邊又有同級同事的冷言冷語，小薯A可說是萬般滋味在心頭。

既然只是高人「半等」不足以讓自己吃得開，那唯有努力想辦法填補那剩餘的一半，讓人家無法不對你心誠悅服吧！（Andrew Neel / Unsplash）

以經驗和實力向上爬

到了二十六歲的那一天，小薯A終於醒覺到，那些專為神科畢業生而設的直升機通道並不屬於他的。要上位，唯有靠實際的工作表現。自那一天起，他總是早早返到公司，爭取額外的責任和工作，視之為表現自己的機會。放假閒時，則自修中英文，苦練出亮麗的文筆。自那一年起，他每年的工作評核都獲得傑出的評級。憑著持續的傑出工作表現，以及不斷進步的文字水平，就在三十歲的那一年，小薯A獲得內部晉升成為主管，和那些神科尖子平起平坐。雖然比那些尖子遲了七、八年才登上這個位置，但總算為自己爭了一口氣。

結語

上天關了一扇門，必會打開另一扇窗。雖然殘酷的現實是，這未必是一扇一望無際的落地玻璃海景窗，卻可能只是望向後巷，僅僅夠呼吸的通風窗。在高等教育普及的今天，只有那些擁有最高分數的尖子，才能夠在這學歷競賽中拿到好處。對於大部分需要由低慢慢做起的大學生而言，有時候大學學歷不單止不是一個光環，甚至可能是一個包袱，是一個需要向其他人justify自己為何須要由低做起的包袱。能夠幫助大家卸下這個包袱的，就是一顆謙虛的心以及向上爬的熱誠，讓自己在芸芸眾生之中脫穎而出。

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