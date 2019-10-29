【強積金】MPF供幾多蝕幾多？　理財專家：大部分人做錯兩件事！

每個月出糧時，打工仔都有一部分人工被迫供強積金，不少打工仔對此相當不滿，一來不能自由選擇人工的用途，二來供款蝕多賺少，每次查看戶口結餘時都令人非常氣餒。強積金專家梁世傑表示，很多香港人都是因為用錯兩個投資方法才導致強積金虧損。 撰文：梁世傑

強積金自2000年12月成立至今已經接近十九個寒暑，幾乎全香港的打工仔都槍口一致地覺得強積金是被政府「搵笨」。（資料圖片）

強積金自2000年12月成立至今已經接近十九個寒暑，幾乎全香港的打工仔都槍口一致地覺得強積金是被政府「搵笨」，每月供款後就被基金管理人扣起大筆管理費，回報又沒有起色，供款多年，蝕多賺少，戶口結餘對退休幫助不大。

筆者以往都有一段長時間都沒有理會強積金，一來不懂得怎樣管理，二來好像不搞好過搞。聽見有分析說下個季度看好某一個地區的股票，便嘗試跟隨調撥強積金的資產及供款分配，怎料數天後，又有其他更專業的分析走出來，又預測另一個地區的股票會被市場看高一線，當然又跟着它走，如是者，人云亦云，供幾多、蝕幾多，戶口結餘零增長。

很多人心想：「倒不如將強績金放於保守基金算了，反正自己又不是個貪心的人，賺不到都不希望月月見紅。」（GettyImages/VCG）

筆者只是一般打工仔，不是強積金中介人，又不是保險從業員，更不是銀行家或港股專家，而是與大家一樣都是升斗市民，日日為糊口奔走，月月被家用、卡數開支清袋。既然那些專家名人、報章雜誌都說強積金有幾「搵笨」，管理費有幾「吸血」，連有錢人都拿着自己的強積金報表向傳媒控訴，普通打工仔可以做的便只有望着「強逼金」輕歎，不知自己有沒有命到65歲拿取強積金的一天。很多人心想：「倒不如放於保守基金算了，反正自己又不是個貪心的人，賺不到都不希望月月見紅。」

梁世傑認為，很多香港市民用錯了方法去管理強積金，導致強積金年年虧損。（資料圖片）

每當人走到「掘頭巷」之際，如果回頭一望，會發覺其實錯過了很多出路。面對強積金這條「掘頭巷」，筆者幾年前決定從新出發，由零開始尋找怎樣的方法才能好好管理強積金。首先是大量搜括香港各大投資專家、書籍、專欄、網文、課程等等管理強積金的方法，逐一檢視其背後的理據、可操作性及適用性。在日以繼夜、夜以繼日的抽絲剝繭，筆者得出了一個結論：就是香港市民用錯了方法去管理強積金。

如果要從強積金的「掘頭巷」走出來，就是要採用沒有「主觀選擇」及「價位預測」的投資方法，而其中一個可行的方向，就是運用「資產配置」。（資料圖片）

筆者發現自己及香港人最多使用的投資方法是「主觀選擇」及「價位預測」。每天報章財經版及電視財經台充斥大量某某號碼上望某某價位的資訊，這些「主觀選擇」及「價位預測」資訊的供應，是源於香港人對這些資訊的需求。強積金亦不例外，各受託人為其計劃成員舉辦的投資講座，亦大多以明年市場預測作為講座主題；各傳媒財經版的強積金報導，亦慣常訪問專家們下半年建議選擇什麼基金。這些「主觀選擇」及「價位預測」的投資方法，就是造成強積金供幾多蝕幾多的主要元兇。

如果要從「掘頭巷」走出來，就是要採用沒有「主觀選擇」及「價位預測」的投資方法，而其中一個可行的方向，就是運用「資產配置」。

作者簡介

梁世傑

拿強積金作為工餘嗜好，喜歡鑽研各種適用於強積金的投資策略，並且分享探索過程當中的所見所聞。

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