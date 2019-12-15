【創業】從金融轉戰OL市場　堅持直播試衫吸客　上環開舖月賺百萬

行街買衫是女生的一大消遣，不過，相信不少女生都有一個煩惱—香港街上大多都是連鎖店，衣服款式選擇不多，如轉戰網購，又擔心沒試過會不合身。如果不想經常與人「撞衫」，本地自家設計品牌可能是另一個選擇。 本地女性服裝品牌Myaleshia主要銷售中價位的派對裙（Cocktail Dress）及上班連身裙，由網店開始，靠自家設計款式及良好質素殺出重圍，更於今年三月在上環開設實體店，今個月將於尖沙嘴逆市擴充，現時一個月營業額達150萬元。

Rebecca（左）和Connie（右）原本任職基金銷售工作，月薪約五、六萬元，不過，她們認為金融業人才愈來愈多，市場逐漸飽和，於是決定創立本土女裝品牌，發展新事業。（龔嘉盛攝）

Myaleshia創辦人，29歲的Rebecca和Connie原本從事金融業，任職基金銷售工作六年，月薪約五、六萬元，對不少打工仔來說，收入相當不錯。談起創業的契機，源於她們的自身經歷。Rebecca指，金融從業員的衣著要求較高，專業之餘亦要見得人，可是，她們發現，在香港很難找到適合的返工衫，「以前多數去Zara，或是連卡佛，但那些裙動輒二三千元，參加派對的衣服就更難買。」雖然外國網購選擇較多，可是大多不適合香港女性身型，「例如裙擺太長、膊位太闊、腰線不合身等，買完又要退貨。」

Connie稱，香港很少自家品牌的女性上班和派對連身裙，因此，她們在2017年年中創立Myaleshia網店，主打自家設計、生產及銷售的女裝裙，不論款式及剪裁都針對香港女性，定價由數百至1000元不等，希望試一試水溫，看看市場的反應和消費者的需求。「剛開店時只有20款，每款造了100件，成本約50萬元，第一個月營業額只有3萬元，之後靠宣傳和口碑愈做愈好，最後花了四個月就回本。」她說。

Myaleshia門市採取預約制，每日人流平均約二三十人，Rebecca指，預約的客人比起「街客」的購買率高，九成人都會消費。（龔嘉盛攝）

每月營業額150萬元 獨家款式取勝

當時她們設定了一個目標，如每月營業額達50萬元，便會開設實體店。這個目標在一年多後便達成了，現時營業額更達150萬元，每月賣近3500條裙。Rebecca指，雖然近月香港社會情況不穩，門市的人流不算多，但生意額沒有下降，因客人仍可在網上購物，「不過都明白近來大家都未必有心情買衫。」

今年香港有大型服飾品牌結業，如Forever 21及Jack Wills等，加上女性服裝市場的競爭向來不少，Myaleshia能夠在芸芸品牌中突圍而出，絕非單靠運氣。Connie認為，除了看準香港女性的需要外，獨一無二的設計、高質量的裙款、親力親為的客戶服務、有效的市場推廣等因素，亦是她們成功的原因。

Rebecca和Connie與來自紐約的公司設計師一起設計新款衣服，她們指，香港女性都不太喜歡太貼身的設計。（龔嘉盛攝）

聘紐約設計師 一年出400新款

為了給予客人新鮮感，她們每季會推出100個新款，一年有400款之多。Myaleshia的設計師來自紐約，Rebecca笑言，一開始也想請香港的設計師，不過很多香港時裝設計師都沒有實戰經驗，當時紐約設計師寄履歷來應徵，其經驗很符合品牌需要，便請她加入團隊。

雖然有自家設計師，但Rebecca和Connie亦會提供不同意見，她們形容自己為fashion communicator（時尚溝通人員），「我們到現時都會自己覆客服，所以很清楚客人的口味，例如她們都不太喜歡太貼身的裙，另外定期會做trending report（趨勢報告），例如今季興哪一隻顏色、花紋、布料等，協助設計師和廠家製作最適合香港女生的裙子。」

Connie和Rebecca每星期都在Facebook及Instagram做一小時直播，介紹該星期的新款，每次直播反應都不錯，可以增加約十多萬元生意額。（龔嘉盛攝）

每星期做直播 每日返10放9

Connie續指，她們店鋪的模特兒身高162厘米，貼近香港女性的平均身高，令顧客觀看時更有參考價值。Connie和Rebecca兩個更會親身上陣，每星期在Facebook及Instagram做一小時直播，試穿該星期的10款新設計，前者身型高佻，後者較嬌小，一個穿M（中碼），一個穿XS（加細碼），成為了最佳人版，「每次直播完都會有十多萬元生意。」

由打工仔變老闆，與身份轉變伴隨而來的，除了工作時間增加，還有經營自家品牌的力。Rebecca指，她們星期一至日都要工作，每日返10放9，忙著接待客人、執貨點貨、與設計師討論新款設計、培訓同事等，下班後也要回覆客人的訊息，非常投入。Connie笑言不怕辛苦，「愈多貨執即是愈多客。」

Connie和Rebecca的工作時間很長，即使門店關門後，亦會繼續回覆客人的訊息，希望了解不同客的需要。（龔嘉盛攝）

做好品牌 放眼亞洲

Rebecca稱，與一般到外地代購或向廠商入貨的網店不同，搞品牌最怕「做衰自己」，因此，她們對自家出品的要求高，不時會親自上廣州做質量控制，她指身上黑色蕾絲裙的袖子，由三種蕾絲製成，市面很少見。為方便九龍區的顧客，今個月更在尖沙嘴逆市開分店。不過，她們的眼光不只停留在香港，豪言最大目標是成為亞洲第一的女性服裝網購平台，計畫未來會到新加坡及台灣舉辦快閃店，探索亞洲市場。

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