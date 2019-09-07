【創業】90後搞微網紅宣傳公司　創辦人：有800 followers就做得

KOL（Key Opinion Leader／網紅）對很多人來說一點也不陌生，不論是Inastagram、Facebook等平台也不難看到他們的身影，他們的粉絲追蹤人數分分鐘比明星更多。 除了KOL外，網絡上亦興起「微網紅」（Micro KOL）營銷，他們的粉絲數目雖然不算很多，但比明星KOL更貼地。有90後看準商機，創立主打「微網紅」的市場推廣公司。

Edwin在大學時期曾舉辦不少酒吧活動，令他發現「微網紅」（Micro KOL）商機。（王寶瑩攝）

由九十後林晉熙（Edwin）與羅偉倫（Lun）創立的初創企業YeaGreat Marketing Group，主打微網紅市場推廣。這間公司的出現，源自當時仍是大學生的Edwin在蘭桂坊搞活動時慢慢演變出來。不少商戶都希望透過不同平台接觸大學生及年輕族群，令他發現微網紅商機。

26歲的Edwin畢業於香港城市大學（城大）金融學系，在大學時期，他和同學不時到「老蘭」（蘭桂坊）「蒲」，眼見夜店活動大受歡迎，便萌生做「搞手」的念頭。他與酒吧合作，酒吧免費提供場地，只要在一晚內達成預定的Bar Sales（賣酒）目標，便可以從中分佣，如果未能達標，則要自己「孭數」。

Edwin（前排左）在一個商會活動認識了Lun（前排右），二人一拍即合，一同發展「微網紅」市場推廣事業。（王寶瑩攝）

為了吸引大學生，Edwin舉辦不同主題的活動，如大學生之夜、RE-U（重聚）等，高峰時期一個暑假搞五個活動，「試過有一晚唔夠數，欠了十多萬，我周圍找人碌卡買酒，之後再賣返出去，真的很大壓力。」

由於「孭數」壓力大，加上那時候快將畢業，Edwin有感此生意模式難以持續下去，便決定轉型，「之前搞活動時有一些商家會主動贊助，例如交友Apps、護膚品、蚊怕水等，希望接觸到更多大學生客。」有見及此，他在2017年中開始為商戶聯繫適合的人選，為產品或服務宣傳，及至2018年中正式成立YeaGreat，主打微網紅市場推廣。

Lun指，現時愈來愈多公司願意投放金錢在「微網紅」宣傳。（王寶瑩攝）

微網紅互動率更高

在2017年，Edwin在一個商會活動認識了Lun，二人一拍即合，一同發展「微網紅」市場推廣事業。所謂Micro KOL，即Instagram上有1000至2萬追蹤人數（Followers）的用戶，而KOL的Followers則由5萬至幾十萬人不等。YeaGreat 共同創辦人Lun指，表面上，KOL的影響力比Micro KOL高，不過，他們發現，愈多Followers的KOL，其互動率愈低。

「Micro KOL出post的like數大約是10至20%，而KOL則只有5至10%。」 Lun說。他舉例，如公司有1萬元預算，將之花在一個KOL身上，或者是5個Micro KOL上，效果並不同，「Micro KOL的followers較少，但他們之間的關係比較緊密，大部分可能是互相認識，互動自然較多。試想像，你想知嗰樣護膚品好唔好用，不會去問杜小喬，她未必會答你，但你問Micro KOL的話，他們更願意和Followers互動。此外，如果5個Micro KOL來自不同圈子，宣傳的效果便更廣。」

Lun （左）指，只要有800 或以上的Followers便可登記成為YeaGreat的Micro KOL。（王寶瑩攝）

想成為Micro KOL，Instagram追蹤人數當然要達一定標準。Lun指，只要有800 或以上的Followers便可登記成為YeaGreat的Micro KOL，之後系統會按年齡、性別、學歷、興趣、工作等分類，之後按客戶的需求，挑選合適的Micro KOL。

Lun舉例，如客戶賣洗頭水，要求找年輕和頭髮柔順的女生，他們便會手動挑選，除了合乎要求，亦要看她們的互動比率，「太低當然不行，但太高的也要留意，看看有沒有『水份』，例如是否有好多like來自中東或東南亞的用戶。每個人可能只花幾秒看，但這幾秒一定不可以慳。」

YeaGreat的員工家妃也是Micro KOL之一，她的Followers約有一萬二千人，大多來自攝影界。（王寶瑩攝）

收入按工作而定

Micro KOL接的工作主要分為兩大類，第一類是分享產品，如試食朱古力、試用洗頭水等，一般只需在試用後為產品拍照，並上傳至Instagram，再寫文字說明及hashtag（標籤）。第二類是體驗型，如一晚酒店住宿，Micro KOL會親身體驗，再於Instagram上以圖文分享。

Micro KOL每次的薪酬由0至1000多元不等，視乎工作類型、客戶的預算、Followers人數等，Lun表示，「有些體驗好吸引，例如可以去網紅酒店免費住一晚，本身都要700蚊，好多人就算沒有金錢回報也肯做。」

YeaGreat的資料庫內約有3000名Micro KOL，人數最多的包括美妝、時裝和美食類。（王寶瑩攝）

外貌並非唯一

現時，YeaGreat的資料庫內約有3000名Micro KOL，18至35歲的佔7至8成，男女比例約3：7，一半以上有大專或以上學歷。人數最多的包括美妝、時裝和美食類，其餘有運動、旅遊、親子、情侶等。Lun強調，並非只有「顏值高」的靚女才受人歡迎，「不同Micro KOL各有不同特色，有些sell（出名）樣靚、有些影相靚、有些寫字好用心，不只睇樣咁簡單。」

YeaGreat的員工家妃也是Micro KOL之一，她的Followers約有一萬二千人，大多來自攝影界。她的Instagram的相片以粉色系為主，色調統一，盡量以三張相為一組，令視覺效果更佳。除了相片和排版，hashtag亦佔有一個重要角色，根據她的經驗，針對攝影界，用#discoverhk、#VSCO、#PDHK等hashtag較佳，容易吸引同道中人。

每次宣傳Yeagreat都會向微網紅提供一些hashtags，以供他們在IG出帖文時用。（王寶瑩攝）

此外，要經營一個有凝聚力的IG，除了上載靚相，也要花時間與Followers交流，她每天花約兩小時在社交平台上，「不會只是hea （隨便）回emoji（表情符號），而是真的有交流。」她又指，每個Micro KOL也有個人特色，如果盲目跟風反而容易「失粉」，「有不少Followers都喜歡我充滿愛和正能量的感覺，他們不會想我走性感路線。」

作為客戶和Micro KOL的中間人，Lun指，他們的工作就是要令雙方合作順利，盡量去除中間的沙石，「有時大家的期望不同容易引起不滿，例如客戶覺得我俾錢請你來宣傳，當然要聽我話，而Micro KOL則覺得我有幾千followers，你應該要好好serve（服務）我。我們便會從中調停和安撫，令雙方都有下台階。」為了完善流程，YeaGreat現時更會在體驗前先安排員工與商戶預演一次。

與YeaGreat合作的商戶相當多元化，包括珍珠奶茶店、小食店、美容院、首飾品牌、蚊怕水、朱古力店、個人護理用品等。（王寶瑩攝）

開業一年多，YeaGreat每月平均約有5單或以上的生意， 除了Micro KOL，他們亦有接商場活動、管理社交平台等工作，每月營業額約20萬。Edwin指，很多人以為找Micro KOL宣傳是「包生仔」的服務，不過，他解釋，這種宣傳反而是希望做好公司的branding（形象），「以細水長流的方式累積宣傳內容。」Lun認為，現時小至小食店，大至麥當勞、Uniqlo等連鎖集團也會透過Micro KOL宣傳，「這個平台可能會衰落，但這個宣傳模式一定不會。」

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